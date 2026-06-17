Varese News

Saronno/Tradate

Marina De Juli porta “Tutta casa, letto e chiesa” nel cuore di Castiglione Olona

Nel Cortile d'onore di Palazzo Branda sabato 27 giugno il famoso e amatissimo spettacolo scritto da Dario Fo e Franca Rame

cuasso al monte - marina de juli

Sabato 27 giugno alle 21, il Portico d’onore di Palazzo Branda Castiglioni farà da scenografia allo spettacolo teatrale di Dario Fo e Franca Rame “Tutta casa, letto e chiesa”  interpretato da Marina De Juli.

Promosso dal Comune di Castiglione Olona, lo spettacolo si contraddistingue per essere comico-grottesco, ma allo stesso tempo geniale, sulla condizione della donna. Una finestra aperta sul suo modo di essere malinconica e disperata, maniaca e depressa, complessata e vamp. Una donna che è mille donne, in cui ci si può riconoscere e di cui è facile sentirsi sorelle.

Marina De Juli passa da una recitazione alla Franca Rame con monologhi come “La donna sola” – una donna che ha tutto all’interno della propria casa, ma non il rispetto da parte del marito e narra in modo tragicomico la sua vita – e “Il risveglio” – un brano per raccontare la donna d’oggi risucchiata dallo stress della vita quotidiana – al linguaggio di Dario Fo con un’antica giullarata dal titolo “La parpaja topola”, per poi ritornare a chiacchierare con il pubblico parlando di sesso in un’esilarante e grottesca “lezione”, a dimostrazione che si può ridere di gusto, pur meditando sulle proprie macerie.

“Tutta casa, letto e Chiesa” è uno spettacolo divertente e stravagante che, con un’ironia pungente e un linguaggio tagliente, esplora la condizione della donna, il rapporto di coppia e la sessualità. Lo spettacolo si muove tra ironia e riflessione sociale, portando in scena storie di donne che, nonostante tutto, non smettono di ridere guardandosi allo specchio.

In caso di maltempo il concerto si terrà a Palazzo Branda Castiglioni, ma visto il limitato numero di posti sarà necessario in questo caso prenotarsi al numero di tel. 0331.858301 (Ufficio Cultura)

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 17 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.