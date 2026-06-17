Marina De Juli porta “Tutta casa, letto e chiesa” nel cuore di Castiglione Olona

Sabato 27 giugno alle 21, il Portico d’onore di Palazzo Branda Castiglioni farà da scenografia allo spettacolo teatrale di Dario Fo e Franca Rame “Tutta casa, letto e chiesa” interpretato da Marina De Juli.

Promosso dal Comune di Castiglione Olona, lo spettacolo si contraddistingue per essere comico-grottesco, ma allo stesso tempo geniale, sulla condizione della donna. Una finestra aperta sul suo modo di essere malinconica e disperata, maniaca e depressa, complessata e vamp. Una donna che è mille donne, in cui ci si può riconoscere e di cui è facile sentirsi sorelle.

Marina De Juli passa da una recitazione alla Franca Rame con monologhi come “La donna sola” – una donna che ha tutto all’interno della propria casa, ma non il rispetto da parte del marito e narra in modo tragicomico la sua vita – e “Il risveglio” – un brano per raccontare la donna d’oggi risucchiata dallo stress della vita quotidiana – al linguaggio di Dario Fo con un’antica giullarata dal titolo “La parpaja topola”, per poi ritornare a chiacchierare con il pubblico parlando di sesso in un’esilarante e grottesca “lezione”, a dimostrazione che si può ridere di gusto, pur meditando sulle proprie macerie.

“Tutta casa, letto e Chiesa” è uno spettacolo divertente e stravagante che, con un’ironia pungente e un linguaggio tagliente, esplora la condizione della donna, il rapporto di coppia e la sessualità. Lo spettacolo si muove tra ironia e riflessione sociale, portando in scena storie di donne che, nonostante tutto, non smettono di ridere guardandosi allo specchio.

In caso di maltempo il concerto si terrà a Palazzo Branda Castiglioni, ma visto il limitato numero di posti sarà necessario in questo caso prenotarsi al numero di tel. 0331.858301 (Ufficio Cultura)