Marinella Pirelli e la materia plastica in mostra a Castiglione Olona

Marinella Pirelli Map è il titolo della mostra con cui Castiglione Olona e il Museo Arte Plastica (Map) partecipano quest’anno al programma della 5a edizione di Archivi Futuri, il festival degli Archivi del Contemporaneo che coinvolgerà dal 5 al 21 giugno diversi musei, fondazioni, associazioni, case museo e archivi del territorio con Museo MAGA in qualità di capofila.

Questa esposizione, che sarà visitabile dall’11 al 28 giugno, è frutto dall’incontro tra l’Archivio Marinella Pirelli, Mazzucchelli 1849 e il Map e vedrà le sperimentazioni plastiche e cinematografiche di Marinella Pirelli (Verona 1925 – Varese 2009) dialogare con la memoria industriale del territorio, in un percorso fatto di proiezioni e dispositivi visionari che restituiscono la tensione centrale del lavoro dell’artista, tra materia e luce, naturale e artificiale.

L’incontro tra Marinella Pirelli e il Map nasce da un’inedita consonanza. Tra le figure più originali della ricerca artistica italiana del secondo Novecento, Pirelli ha sviluppato un percorso autonomo e sperimentale, tra pittura, cinema e installazione, facendo della luce non solo un elemento visivo, ma una vera e propria materia di costruzione poetica.

Parallelamente, a Castiglione Olona, il laboratorio del Polimero Arte Mazzucchelli (1969-1973) trasformava i polimeri da prodotto industriale a materia di immaginazione, aprendo un dialogo fertile tra sperimentazione artistica e innovazione tecnologica, lasciando poi traccia di questa esperienza nel Museo Arte Plastica, dove le oltre 50 opere degli artisti nazionali ed internazionali coinvolti in questa esperienza, trovano spazio nelle quattrocentesche sale affrescate del Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo che fanno da sede al museo.

Le opere di Marinella Pirelli riunite in questa mostra, Percorsi (2006) e Film Ambiente (1969), testimoniano questo terreno comune di sperimentazione, in cui perspex, policarbonato, immagini e luce si fanno strumenti di visione ed esperienza, uno spazio di convergenza in cui il lavoro dell’artista trova oggi una nuova risonanza, restituendo al polimero la sua dimensione più visionaria.

La mostra sarà inaugurata giovedì 11 giugno alle ore 18.30 al Museo Arte Plastica (Via Roma, 29), per poi proseguire alle ore 19.30 alla Mazzucchelli 1849 (Via S&P Mazzucchelli, 7) per la proiezione del docufilm “Animali Speciali” di Pietro Pirelli dedicato Marinella Pirelli.

PREZZI E ORARI

Allestita fino al 28 giugno 2026 con ingresso intero di €6 (valido anche per la visita del Museo Branda Castiglioni), la mostra è visitabile dal martedì al sabato con orario 9-12 e 15-18 e domenica con orario 10.30-12.30 e 15.00-18.00

Giovedì 18 giugno visita speciale serale dalle ore 18.00 alle ore 20.30, a seguire possibilità di assistere al concerto gratuito di musica classica, jazz e swing “LA DOLCE VITA DEGLI ANNI ’50 E ’60” con Patrick Mittiga & The Swing Crew ed inserito nel programma del festival Musica nelle Residenze Storiche.