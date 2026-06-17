“Martini da vicino”, il volto più umano del cardinale raccontato dai suoi collaboratori

Un viaggio nella dimensione più intima e quotidiana del cardinale Carlo Maria Martini, una delle figure più autorevoli e significative della Chiesa contemporanea. È quanto propone “Martini da vicino”, il volume pubblicato da EDB Edizioni che sarà presentato mercoledì 24 giugno alle ore 21 alla presenza del curatore Marco Vergottini.

Il libro raccoglie le testimonianze di collaboratori, segretari e persone che hanno condiviso con Martini momenti di vita e di lavoro, offrendo al lettore un ritratto autentico che va oltre l’immagine pubblica dell’arcivescovo di Milano e biblista di fama internazionale. Attraverso interviste, ricordi personali ed episodi concreti, emergono abitudini, gesti quotidiani, relazioni e aspetti meno conosciuti della sua personalità.

Le pagine del volume restituiscono l’immagine di un uomo capace di ascolto profondo, attenzione alle persone e grande sensibilità umana, qualità che hanno caratterizzato il suo ministero e lasciato un segno duraturo nella vita della Chiesa e della società civile. Le testimonianze raccolte si intrecciano inoltre con riflessioni sul pensiero e sull’eredità spirituale di Martini, offrendo spunti di lettura attuali anche per il presente.

A dialogare con il pubblico sarà Marco Vergottini, teologo laico tra i più autorevoli studiosi del cattolicesimo contemporaneo. Nato nel 1956, è specializzato in teologia contemporanea e negli studi sul Concilio Vaticano II. Nel corso degli anni è stato uno dei più stretti e fidati collaboratori del cardinale Martini, contribuendo alla valorizzazione e alla diffusione del suo pensiero attraverso la cura di numerose pubblicazioni.

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.