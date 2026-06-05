Mary Poppins in scena al Teatro Dante: gli studenti del Fermi e della San Giulio protagonisti a Castellanza

Sul palco del Teatro Dante di Castellanza, gli studenti del Liceo Linguistico Potenziato “E. Fermi” e della Scuola Media “San Giulio”. I giovanissimi attori in erba, nei giorni scorsi hanno portato in scena il tradizionale spettacolo teatrale in lingua inglese. Quest’anno la scelta è caduta su Mary Poppins, rappresentata nel rispetto della trama originale e dell’ambientazione della Londra edoardiana. Guidati dalla docente responsabile del progetto Luciana Ferrari, con la collaborazione della professoressa Sara Sommaruga, i ragazzi hanno dato vita a uno spettacolo fatto di recitazione, musica, danza ed effetti scenici, coinvolgendo il pubblico per tutta la durata della rappresentazione.

A fare da cornice allo spettacolo è stato uno skyline della Londra di inizio Novecento realizzato dalla professoressa Sara De Bernardi insieme agli studenti. Sul palco si sono alternati canti, coreografie e dialoghi recitati in due lingue, interpretati con sicurezza dai giovani attori. La rappresentazione è stata il risultato di mesi di preparazione e lavoro condiviso, durante i quali il gruppo ha costruito un forte spirito di collaborazione. «Il risultato finale è solo l’ultima tappa di un lungo viaggio, durante il quale ci sono stati anche momenti di difficoltà, inciampo e stanchezza, ma che alla fine hanno lasciato spazio solo all’amicizia, alla voglia di sentirsi parte di un gruppo e collaborare per realizzare qualcosa di talmente bello da lasciare persino un po’ di malinconia alla fine», hanno sottolineato gli organizzatori dell’iniziativa.

I ringraziamenti della dirigenza scolastica

Tra il pubblico erano presenti il professor Renato Solemi, presidente del Teatro Dante, la dottoressa Ernestina Ricotta e l’avvocatessa Orsetta Giordo, collaboratrici e amiche dell’Istituto Fermi. Hanno assistito allo spettacolo anche la dirigente scolastica Ivana Morlacchi e la dottoressa Stefania Mazza. Al termine della rappresentazione le due responsabili dell’istituto hanno rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Castellanza per il patrocinio concesso all’evento e hanno espresso il proprio apprezzamento nei confronti degli studenti e dei docenti coinvolti. «Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Castellanza per la concessione del patrocinio e ci complimentiamo con i ragazzi e con i professori che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo», hanno dichiarato Ivana Morlacchi e Stefania Mazza, citando Luciana Ferrari, Sara De Bernardi, Emanuele Ianne, Michele Tosoni e Sara Sommaruga.

Prima dell’inizio di Mary Poppins, il pubblico ha assistito a un momento introduttivo affidato a tre alunne della scuola media, protagoniste di un’esibizione di canto e ginnastica ritmica. Le studentesse avevano già presentato la loro performance durante il contest scolastico “San Giulio’s Got Talent”, organizzato dalla professoressa Natalia Di Matteo. La serata si è conclusa tra gli applausi del pubblico e la soddisfazione di studenti e insegnanti, dando appuntamento alla prossima edizione dello spettacolo teatrale in lingua inglese.