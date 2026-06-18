Masciago Primo diventa Il paese dei bambini e inaugura l’anfiteatro

Splendidi spettacoli e battaglia di cuscini ma anche maschere, laboratori, animali, arte, concerti e attività gratuite nel weekend del 20 e 21 giugno per la prima edizione del Festival

Masciago Primo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto con la prima edizione de Il Paese dei Bambini, un evento unico, il primo in Valcuvia interamente dedicato all’infanzia e alle famiglie.

Per l’occasione nel pomeriggio di sabato 20 giugno e per tutta la giornata di domenica 21 giugno il borgo sarà interamente pedonale, pronto ad ospitare spettacoli, battaglie di cuscini, battesimi della sella e giochi di una volta in un’esperienza di arte e di gioco dedicata ai bambini ma che coinvolge tutta la comunità.

Le prime attività del Festival, promosso da Teatro Periferico e Provincia di Varese, sono già partite con un gruppo di bambini guidati da una giovane artista e impegnati tra giovedì e venerdì nella costruzione di maschere che saranno poi esposte domenica mattina in un percorso espositivo su quattro filoni e che intreccia anche scultura, fotografia e land art.

SABATO 20 GIUGNO

Il sabato pomeriggio sarà invece dedicato ai Giochi di un tempo, a cura dell’associazione Dado D’oro e ai laboratori creativi per la costruzione di maschere, che i bambini esporranno poi la domenica mattina.

In serata, alle ore 21 la compagnia Walter Broggini propone lo spettacolo Pirù, demoni e denari. In scena i burattini classici con le loro bellissime teste di legno, proporranno una rivisitazione comica del mito di Orfeo .

DOMENICA 21 GIUGNO

Il cuore della manifestazione sarà domenica 21 giugno, con l’inaugurazione ufficiale alle ore 10:15 del nuovo Anfiteatro realizzato in via Gianoli (dietro il Comune) .

A seguire il gruppo dei nonni che ha partecipato al laboratorio sulla lettura espressiva “Un ponte verso l’inclusione”, a cura di Teatro Periferico, leggeranno Pippi Calzelunghe ai bambini.

Nel frattempo in Casa Civica Bregani sarà aperta la mostra delle maschere realizzate dai bambini, mentre uno spettacolo itinerante di Trampolieri coinvolgerà bambini e famiglie.

Nel pomeriggio alle ore 17, Paolo e Chicco Colombo porteranno in scena nel nuovo Anfiteatro Briciole, uno spettacolo che fonde teatro e poesia, con sei storie incredibili raccontate da attore e burattini moderni, tra maiali invisibili, gattini innamorati.

A seguire, alle ore 18.30 la grande vasca montata nel campo sportivo di via Bedero ospiterà La Battaglia dei cuscini in cui bambini e genitori potranno sfidarsi guidati dal team di Melarancio.

Infine, alle ore 20, il giardino privato di villa Achard-Janevier – dove per tutto il weekend sarà visitabile la mostra di scultura di Massimo Fergnani – ospiterà il concerto jazz di Rvt trio, con la partecipazione di Francesca Galante.

Natura e Street Food

Per tutta la durata della manifestazione street food, hobbisti e bancarelle di prodotti locali e, per i più piccoli , caprette da conoscere e battesimo della sella su docili pony.

Inoltre il festival offrirà percorsi di Land Art nel prato dei pioppi con opere di Giorgio Presta e Niccolò Scotti e la mostra fotografica di Andrea Brink allestita al Lavatoio.

Mentre i percorsi espositivi, i giochi e le attività laboratoriali sono a partecipazione gratuita, gli spettacoli teatrali e il concerto sono a pagamento, con tariffe agevolate per minori e over 65.

MASCIAGO PRIMO PAESE DEI BAMBINI

«Questa prima edizione del festival Il paese dei bambini vuole essere la prima tappa di una stagione che punta a fare di Masciago Primo un punto di riferimento dedicato alla cultura e all’infanzia», afferma Paola Manfredi, direttrice artistica di Teatro Periferico.

«L’idea di trasformare il borgo in uno spazio a misura di bambino era un’idea che avevo già da sindaco e che ora ho l’opportunità di sostenere da Presidente di Provincia grazie alla caparbia progettazione di Teatro Periferico che copre parte delle spese dell’iniziativa finanziata da Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto», spiega il presidente della Provincia Marco Magrini sottolineando come la comunità si stia impegnando nella preparazione dell’evento, ad esempio con piccoli lavori abbellire e facilitare l’accessibilità al borgo.

Di più: «L’obiettivo a lungo termine per Masciago Primo è creare qui un polo per l’autismo in collaborazione con la Fondazione Piatti, offrendo spazi dedicati ai bambini dai 2 ai 5 anni e anche per il “dopo di noi” per gli adulti», aggiunge Magrini.