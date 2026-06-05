Masciago Primo diventa “Il Paese dei Bambini”: quattro giorni di giochi, spettacoli e comunità

Masciago Primo si prepara ad accogliere grandi e piccoli con “Il Paese dei Bambini”, una manifestazione che dal 18 al 21 giugno animerà il paese con laboratori, spettacoli, mostre, attività all’aria aperta e momenti di incontro pensati per tutta la famiglia. L’iniziativa, promossa dal Comune di Masciago Primo insieme a Teatro Periferico, punta a trasformare il borgo in uno spazio dedicato all’immaginazione, al gioco e alla condivisione.

Il programma prenderà il via il 18 e 19 giugno con un laboratorio di costruzione delle maschere ospitato alla Casa Civica G. Bregani, dove i bambini potranno dare forma alla propria creatività.

La giornata di sabato 20 giugno sarà dedicata ai giochi tradizionali con “I giochi di un tempo”, iniziativa curata dagli anziani del laboratorio “Un ponte verso l’inclusione” e dall’associazione Dado d’Oro. Sul sagrato della chiesa saranno allestiti tavoli con passatempi e attività che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni.

Il momento centrale della manifestazione sarà però domenica 21 giugno, quando il paese vivrà una giornata ricca di appuntamenti. Alle 10.15 è prevista l’inaugurazione del nuovo Anfiteatro Comunale di via M. Gianoli. Seguiranno, alla Casa Civica G. Bregani, una mostra delle maschere realizzate dai bambini e una lettura dedicata a Pippi Calzelunghe.

Nel pomeriggio spazio allo spettacolo con “Briciole”, spettacolo di burattini di Chicco Colombo, in programma alle 17 presso l’anfiteatro comunale. Alle 18.30, al campo sportivo di via per Bedero, arriverà invece “La Battaglia di cuscini”, coinvolgente spettacolo di piazza curato dalla compagnia Melarancio. La giornata si concluderà alle 20 con il concerto dell’RVT Trio, accompagnato dalla partecipazione di Francesca Galante, nella suggestiva cornice di Casa Achard-Janvier.

Durante tutto il fine settimana saranno presenti inoltre street food, bancarelle di prodotti locali, hobbisti, il battesimo della sella con i pony e attività con le caprette. Non mancheranno appuntamenti culturali e artistici con la mostra di sculture di Massimo Fergnani, la mostra fotografica di Andreas Brink e le opere di Land Art realizzate da Giorgio Presta e Niccolò Scotti.

A chiudere la manifestazione sarà, sempre il 21 giugno alle 21, lo spettacolo di burattini “Pirù, demoni e denari” di Walter Broggini, in scena all’Anfiteatro Comunale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Latitudini” e coinvolge diversi comuni del territorio, con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto e Regione Lombardia. Un’occasione per vivere il paese attraverso il gioco, il teatro e la partecipazione, valorizzando il dialogo tra generazioni e gli spazi della comunità.