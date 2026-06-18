Mattia Bellucci si ferma al secondo turno: a Halle vince Collignon in tre set

Si interrompe al secondo turno la corsa di Mattia Bellucci al “Terra Wortmann Open”, il torneo ATP 500 sull’erba di Halle, in Germania. Il mancino di Castellanza è stato sconfitto in tre set dal belga Raphael Collignon, numero 55 del mondo, al termine di un match rimasto a lungo in equilibrio.

Dopo aver superato i tre turni precedenti tra qualificazioni e il debutto nel tabellone principale contro Bublik, Bellucci ha approcciato l’incontro con lo stesso buon tennis dei giorni scorsi. Nel primo set il varesotto è riuscito a strappare il servizio all’avversario a metà parziale, difendendo il vantaggio fino al 6-4 conclusivo.

La reazione di Collignon è arrivata nel secondo set, giocato sul filo del rasoio e senza break per undici game. Al dodicesimo gioco, sul punteggio di 6-5 per il belga, Bellucci ha però perso la battuta decisiva a causa di un doppio fallo e di due errori di diritto, cedendo il parziale per 7-5.

L’andamento del match è cambiato definitivamente nel terzo set. Collignon ha guadagnato subito un break di vantaggio, bissato poco dopo, portandosi sul 4-1. Bellucci non è più riuscito a rientrare in partita e il belga ha chiuso la pratica con un netto 6-3.

La sconfitta impedisce a Bellucci di ritoccare nell’immediato il proprio best ranking, ma i punti conquistati in Germania lo manterranno comunque molto vicino alla posizione numero 63 della classifica mondiale, sua attuale miglior prestazione in carriera. Resta un bilancio positivo per il cammino sull’erba tedesca in vista di Wimbledon, accompagnato da un pizzico di rammarico: in caso di passaggio del turno, il tennista di Castellanza avrebbe affrontato nei quarti di finale Alexander Zverev, numero 3 del mondo e prima testa di serie del tabellone. Contro il tedesco giocherà invece Collignon.