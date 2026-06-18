Mattia Bellucci si ferma al secondo turno: a Halle vince Collignon in tre set
Sull'erba tedesca il tennista di Castellanza cede alla distanza contro il numero 55 del mondo dopo aver vinto il primo parziale. Salta la sfida nei quarti contro Zverev
Si interrompe al secondo turno la corsa di Mattia Bellucci al “Terra Wortmann Open”, il torneo ATP 500 sull’erba di Halle, in Germania. Il mancino di Castellanza è stato sconfitto in tre set dal belga Raphael Collignon, numero 55 del mondo, al termine di un match rimasto a lungo in equilibrio.
Dopo aver superato i tre turni precedenti tra qualificazioni e il debutto nel tabellone principale contro Bublik, Bellucci ha approcciato l’incontro con lo stesso buon tennis dei giorni scorsi. Nel primo set il varesotto è riuscito a strappare il servizio all’avversario a metà parziale, difendendo il vantaggio fino al 6-4 conclusivo.
La reazione di Collignon è arrivata nel secondo set, giocato sul filo del rasoio e senza break per undici game. Al dodicesimo gioco, sul punteggio di 6-5 per il belga, Bellucci ha però perso la battuta decisiva a causa di un doppio fallo e di due errori di diritto, cedendo il parziale per 7-5.
L’andamento del match è cambiato definitivamente nel terzo set. Collignon ha guadagnato subito un break di vantaggio, bissato poco dopo, portandosi sul 4-1. Bellucci non è più riuscito a rientrare in partita e il belga ha chiuso la pratica con un netto 6-3.
La sconfitta impedisce a Bellucci di ritoccare nell’immediato il proprio best ranking, ma i punti conquistati in Germania lo manterranno comunque molto vicino alla posizione numero 63 della classifica mondiale, sua attuale miglior prestazione in carriera. Resta un bilancio positivo per il cammino sull’erba tedesca in vista di Wimbledon, accompagnato da un pizzico di rammarico: in caso di passaggio del turno, il tennista di Castellanza avrebbe affrontato nei quarti di finale Alexander Zverev, numero 3 del mondo e prima testa di serie del tabellone. Contro il tedesco giocherà invece Collignon.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.