Maturità 2026, pubblicate le commissioni d’esame: online i nomi dei commissari

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell’Esame di Maturità. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo:

https://matesami.pubblica.istruzione.it/

Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi.

Appena on line, il sito è stato letteralmente preso d’assalto: l’accesso richiede attualmente ( ore 15.00 di giovedì 4 giugno) alcuni minuti di attesa.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

Licei 273.854;

Istituti tecnici 167.136;

Istituti professionali 86.617.

Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Maturità (https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2026/index.html) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.

L’esame propone alcune novità rispetto agli anni passati, a iniziare dal nome. Leggi nell’articolo sotto