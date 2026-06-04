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Maturità 2026, pubblicate le commissioni d’esame: online i nomi dei commissari

A livello nazionale sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi

Prima prova dell'esame di maturità

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell’Esame di Maturità. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo:

https://matesami.pubblica.istruzione.it/

Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi.
Appena on line, il sito è stato letteralmente preso d’assalto: l’accesso richiede attualmente ( ore 15.00 di giovedì 4 giugno) alcuni minuti di attesa.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

  • Licei 273.854;
  • Istituti tecnici 167.136;
  • Istituti professionali 86.617.

Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Maturità (https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2026/index.html) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.

L’esame propone alcune novità rispetto agli anni passati, a iniziare dal nome. Leggi nell’articolo sotto

Ore di attesa per sapere chi saranno presidente e membri esterni della commissione dell’esame di maturità

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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