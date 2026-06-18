Maturità 2026, quella di Mario Calabresi è la traccia più scelta dagli studenti: i dati della prima prova
Secondo i primi dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso un'indagine campionaria a livello nazionale, al secondo posto tra le preferenze si posiziona l’analisi di un testo argomentativo incentrato sul saggio del sociologo Frank Furedi
È il brano tratto dal libro “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi il tema più gettonato dai maturandi italiani nella prima prova scritta dell’Esame di Stato 2026. La traccia d’attualità (Tipologia C, seconda proposta) è stata svolta dal 23,2% dei candidati complessivi, registrando un forte successo soprattutto negli istituti tecnici, dove è stata scelta dal 30,9% degli studenti, e nei professionali, con un picco del 37,6%.
Secondo i primi dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso un’indagine campionaria a livello nazionale, al secondo posto tra le preferenze si posiziona l’analisi di un testo argomentativo incentrato sul saggio di Frank Furedi, “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” (Tipologia B, terza proposta), che ha raccolto il 20,7% delle scelte.
A seguire, il 19% dei maturandi si è orientato verso la riflessione critica a partire dall’articolo della giornalista Wenke Husmann “Funziona a meraviglia”, pubblicato su Internazionale. Questa proposta ha riscontrato il maggiore interesse all’interno dei licei, risultando la più svolta con il 20,1% delle preferenze in questo specifico percorso di studi.
A pari merito, con il 12,7% delle scelte complessive, si collocano altre due tracce: l’analisi del testo letterario basata sull’opera “I piaceri” di Vitaliano Brancati (Tipologia A, seconda proposta) e il testo storico sul discorso di insediamento di Giuseppe Saragat alla presidenza dell’Assemblea Costituente (Tipologia B, prima proposta).
Chiudono la classifica delle preferenze il brano di Piero Bianucci, “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire” (Tipologia B, seconda proposta), scelto dal 6,5% dei candidati, e infine la lirica di Cesare Pavese “Passerò per Piazza di Spagna” (Tipologia A, prima proposta), che è stata sviluppata dal 5,3% dei ragazzi.
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