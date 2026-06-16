Max Ferraiuolo si candida al consiglio federale lombardo

Max Ferraiuolo ritorna in campo. Non nei campi del playmaker, sgusciante e tiratori, dei tempi della DiVarese e della Ranger ma come candidato consigliere per la FIP regionale nella prossima tornata di elezioni federali in programma a settembre. FIP Lombardia è ora retta da un commissario, Andrea Sina, dopo che il precedente consiglio si era dimesso quasi al completo facendo decadere il presidente eletto, il saronnese Giuseppe Rizzi.

Il team manager di Pallacanestro Varese ha ufficializzato la sua partecipazione nella “squadra” del candidato presidente Pietro Colnago, ex giocatore in età giovanile e noto al grande pubblico per essere stato uno dei principali volti di Sky legati al basket. Ferraiuolo non lascerà comunque i colori biancorossi e, anzi, si è coordinato con la società prima di prendere la decisione di candidarsi.

«Mi sembra un’avventura stimolante, e mi fa piacere aggiungerla al mio bagaglio d’esperienza accanto a una persona come Pietro Colnago che ritengo molto valida e che conosco da tanto tempo – spiega il popolare Max – Nel caso dovessi essere eletto vorrei in particolare essere d’aiuto alle piccole realtà che sono poi la linfa di tutto il nostro movimento».

Colnago sta presentando, in questo periodo, la compagine che lo sostiene: quello di Ferraiuolo è il secondo nome ufficializzato dopo quello di Lorenza Branchi. L’altro candidato forte per la carica di presidente FIP Lombardia è Enrico Ragnolini che aveva già avuto quel ruolo fino al 2013 e che è uno degli attuali vicepresidenti del Coni Lombardia.

MAX A “LUCI A MASNAGO” – Di seguito la puntata del nostro podcast “Luci a Masnago” dello scorso febbraio in cui fu ospite Max Ferraiuolo.