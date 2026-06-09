Max Ladurner: “Sono un tipo tranquillo, ma la bolgia di Masnago è eccezionale”

È possibile, allo stesso tempo, gradire la tranquillità e amare la bolgia? Sì, se di mestiere fai il giocatore della Pallacanestro Varese: da un lato la città offre tutto per trascorrere il tempo libero lontano dal caos, dall’altro trasforma il palasport di Masnago in un luogo esplosivo e speciale per chi, lì dentro, si veste con la canottiera biancorossa. È il caso per esempio di Max Ladurner, il pivot altoatesino che è stato recentemente confermato in maglia Openjobmetis dopo la prima stagione trascorsa da queste parti.

«Sono molto contento di rimanere a Varese: qui ho trovato una società che ti permette di lavorare a fondo e che ha una grande organizzazione. Dico la verità: quando ho capito che sarei rimasto sono stato particolarmente felice perché ritengo di essere migliorato molto grazie al lavoro individuale. Mi sarebbe dispiaciuto interrompere questo percorso dopo un solo anno. E poi, diciamolo: questo non è un posto come un altro per giocare a basket».

C’è un episodio a riguardo che l’ha stupita?

«Beh, il derby di andata con Cantù. Un pomeriggio da fuori di testa. Un tifo del genere altrove te lo sogni: non capita spesso di finire la partita e non sentire più niente per il boato che arriva dalle tribune. In casi del genere sei letteralmente immerso dentro al palazzetto, è eccezionale. E non c’erano neppure i tifosi avversari…».

Prima parlava di lavoro individuale: come si sta allenando a campionato fermo?

«Mi sono preso un po’ di pausa per tornare a casa, tra Riva del Garda e dai miei a Merano. Poi sono tornato per allenarmi al Campus fino a fine giugno: prima di iniziare ci siamo seduti a un tavolo per pianificare bene tutto il lavoro. Mi alterno tra la palestra dove svolgo esercizi specifici per il mio fisico insieme a Silvio Barnaba, e il campo dove sto cercando di migliorare alcuni aspetti del gioco. Ci sono tutti gli allenatori e mi sono incrociato con i giovani e con gli altri italiani. Ora c’è anche Assui che è tornato dall’Eurocamp di Treviso».

Manca Alviti perché è in ferie ma intanto ha rinnovato il contratto: come interpreta questa firma?

«Con Dado non ho parlato perché si sta godendo il Giappone, ma ci sentiremo sicuramente al suo ritorno. Credo che confermarlo sia stata un’ottima scelta: è un ottimo compagno di squadra, uno che ti aiuta nei momenti di difficoltà e che è sempre disponibile. In campo è un tiratore eccezionale, bello che rimanga».

Nello scorso campionato le statistiche parlano di un impiego ridotto: 17 presenze, 66 minuti, 19 punti totali. Si aspettava di giocare di più?

«È vero, e non nego che qualche volta avrei voluto giocare qualche minuto in più, ma di sicuro non discuto le scelte del coach e capisco le sue decisioni. Per il futuro io e Kastritis ci siamo parlati e abbiamo le idee chiare. Ci sarà la Coppa, e quindi più partite da giocare: poi dipenderà da me, io sono a disposizione e cerco di migliorare per meritare più spazio in campo».

Olli Nkamhoua, Nate Renfro e Ivan Prato: ci descriva i suoi compagni di avventura nel reparto lunghi della stagione appena terminata.

«La prima cosa che dico è che sono tre persone super: anche uno come Nkamhoua, destinato a grandi palcoscenici, si è congedato promettendo di continuare a seguirci e a sentirci. Olli in campo mi ha impressionato fin da subito per come “tiene in mano” le partite. E poi ha dimostrato di avere una grande voglia di lavorare tutti i santi giorni: sempre duro e concentrato. E non è uno che si monterà la testa. Con Nate ci siamo menati a ogni allenamento ma mi ha anche insegnato tanti piccoli trucchi, tanti accorgimenti che metterò nel bagaglio d’esperienza. Ivan ha un gran talento e se penso a com’ero io alla sua età c’è un abisso; se manterrà la testa giusta, ha tutte le qualità per andare lontano. E a lui, forse, qualche trucchetto l’ho insegnato io».

Torniamo a Varese, non inteso come squadra o palazzetto ma come città. Come si trova a vivere qui?

«Molto molto bene. Sono una persona tranquilla e, a parte la bolgia di Masnago che adoro, mi piace la calma. Abito non lontano dal lago che amo, ci sono le montagne vicine che mi fanno sentire a casa e mi considero in una situazione perfetta. A differenza di Torino dove ho giocato, ma dove facevo davvero fatica a stare per come è caotica. E se mi chiedete un posto del cuore, dico la vista dal Sacro Monte, quel panorama che nei giorni tersi ti fa guardare fino a Milano. Ma anche il lago o il parco di Villa Toeplitz sono splendidi».

IL GRANDE BASKET A MATERIA – Giovedì 11 giugno si torna a parlare di basket a Materia, lo spazio di Castronno dove ha sede VareseNews. Alle ore 21 sarà ospite Marco Alfieri che presenterà il suo libro “Le sere dei miracoli” dedicato alle dieci finali consecutive di Coppa dei Campioni disputate negli anni Settanta dalla Pallacanestro Varese. CLICCATE QUI per prenotare gratuitamente il vostro posto.

LUCI A MASNAGO – Il nostro podcast biancorosso è attualmente fermo dopo la fine del campionato, ma resta attivo ogni giorno su Instagram. CLICCATE QUI per seguire il profilo di legato alla trasmissione.