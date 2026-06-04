Mente e anima protagoniste a Besozzo con la rassegna sul benessere “La forza degli anni”

Besozzo dedica il mese di giugno alla cura di sé con il ciclo di incontri “La forza degli anni”, un percorso che mette al centro il benessere integrale della persona attraverso quattro pilastri: mente, anima, sicurezza e corpo. Il primo fine settimana di appuntamenti, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno, vedrà come protagonisti il cervello e le emozioni, con un incontro scientifico e una performance di danza-teatro ospitati negli spazi del palazzo comunale.

Strategie per mantenere giovane il cervello

Il programma si apre sabato 6 giugno alle ore 16.30 presso la Sala letture di via Mazzini 4. Il “Punto Salute Besozzo” propone l’incontro “Lunga vita al cervello!”, guidato dalla neuropsicologa Alida Todesco. Durante il pomeriggio verranno analizzate le abitudini quotidiane e le strategie pratiche per mantenere attiva la mente nel corso del tempo, superando l’idea che la longevità dipenda esclusivamente dal patrimonio genetico.

«L’incontro alternerà – il commento della dottoressa Alida Todesco – momenti informativi ad attività pratiche di stimolazione cognitiva per allenare attenzione e memoria. Un’esperienza partecipativa pensata per offrire strumenti concreti da portare nella vita quotidiana e per riscoprire l’importanza di prenderci cura del nostro cervello ad ogni età!». Al termine della sessione seguirà un momento conviviale di confronto aperto a tutti i partecipanti.

Danza e teatro nel cortile del Comune

Domenica 7 giugno, dalle ore 17.30, l’attenzione si sposterà dal benessere mentale a quello dell’anima. Il cortile interno del municipio farà da cornice a “Estranheza”, una performance sperimentale di danza-teatro curata dalla regista e coreografa Ines Domenichini. Lo spettacolo esplora il tema delle emozioni e della forza interiore attraverso il movimento di un numeroso gruppo di danzatrici e attrici.

«Un ritorno di danza in itinere – interviene l’assessore allo sport e benessere Francesca Pianese – nella splendida scenografia del cortile comunale, con donne che hanno emozioni da esternare. Tutti e tutte ci possiamo ritrovare e immedesimarci con cuore e anima. Un momento unico e magico reso fattibile grazie alla collaborazione di Dikuntu odv, che interverrà nel corso dell’evento con Rosamaria Bricchi».

Prevenzione e musica d’autore

L’evento di domenica avrà anche una finalità solidale a sostegno di Andos comitato Ispra. «È importante tenere acceso il faro sul tema del tumore al seno – sottolinea il dottor Davide Gaglione, presidente di Andos – anche per ricordare che prevenzione ed informazione ci riguardano tutto l’anno non solo il mese dedicato di ottobre».

La performance si arricchisce della partecipazione di Alessandro Biavaschi, in arte Biava, giovane cantautore locale scoperto dall’etichetta di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Il suo brano “Luci dell’autostrada” accompagnerà i movimenti delle artiste, tra cui figurano Paola Buzio, Roberta Codarin, Daniela Facchin, Mariateresa Garghetti, Elena Gervasini, Gigliola Gigli, Lucia Giroletti, Daniela Lobão, Michela Lucchina, Veronica Mirto, Erika Nerboni, Sonia Pavanello, Silvana Soldati, Annamaria Vincenzo e le attrici Annamaria Rizzato e Antonella Tranquilli.

«Per me Estranheza – conclude la danzatrice Annamaria Vincenzo – è l’elogio dell’imperfezione, quella sensazione di un dettaglio fuori posto, di una sensazione scomoda che rende ogni vita unica, vera, vissuta e speciale».