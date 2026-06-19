Mercatino dell’usato a Saronno: bancarelle e curiosità tra piazza del Mercato e via Pagani

Una giornata dedicata agli amanti del vintage, del riuso e degli oggetti da collezione. Domenica 21 giugno torna a Saronno il tradizionale Mercatino dell’usato e del collezionismo, iniziativa promossa dalla Pro Loco Saronno con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento si svolgerà come sempre in piazza del Mercato e in via Pagani, dove espositori e appassionati si ritroveranno per una giornata all’insegna della curiosità e della ricerca di pezzi unici.

Dalle 8 alle 16 i visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle alla scoperta di articoli di ogni genere: abiti vintage, oggetti d’epoca, utensili, libri, dischi, complementi d’arredo, collezionismo e curiosità provenienti da epoche diverse.

Un’occasione per chi è alla ricerca di un pezzo raro da aggiungere alla propria collezione, ma anche per chi desidera semplicemente trascorrere qualche ora tra ricordi del passato e oggetti che raccontano storie.

Negli ultimi anni il mercato dell’usato ha inoltre assunto un valore sempre più importante anche dal punto di vista della sostenibilità, favorendo il riutilizzo degli oggetti e promuovendo un consumo più consapevole.

Chi fosse interessato a partecipare come espositore può contattare gli organizzatori al numero 391 3950237.