Mercatino dell’usato a Saronno: bancarelle e curiosità tra piazza del Mercato e via Pagani
Domenica 21 giugno dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio sarà possibile passeggiare tra bancarelle dedicate al collezionismo, all'antiquariato e al riuso sostenibile
Una giornata dedicata agli amanti del vintage, del riuso e degli oggetti da collezione. Domenica 21 giugno torna a Saronno il tradizionale Mercatino dell’usato e del collezionismo, iniziativa promossa dalla Pro Loco Saronno con il patrocinio del Comune.
L’appuntamento si svolgerà come sempre in piazza del Mercato e in via Pagani, dove espositori e appassionati si ritroveranno per una giornata all’insegna della curiosità e della ricerca di pezzi unici.
Dalle 8 alle 16 i visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle alla scoperta di articoli di ogni genere: abiti vintage, oggetti d’epoca, utensili, libri, dischi, complementi d’arredo, collezionismo e curiosità provenienti da epoche diverse.
Un’occasione per chi è alla ricerca di un pezzo raro da aggiungere alla propria collezione, ma anche per chi desidera semplicemente trascorrere qualche ora tra ricordi del passato e oggetti che raccontano storie.
Negli ultimi anni il mercato dell’usato ha inoltre assunto un valore sempre più importante anche dal punto di vista della sostenibilità, favorendo il riutilizzo degli oggetti e promuovendo un consumo più consapevole.
Chi fosse interessato a partecipare come espositore può contattare gli organizzatori al numero 391 3950237.
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