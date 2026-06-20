Mercato e tessere in casa Openjobmetis: in arrivo Nikolic mentre lunedì apre la campagna abbonamenti

La Pallacanestro Varese si appresta a piazzare un ulteriore tassello in quota italiani per la prossima stagione. Stefan Nikolic sarà infatti presto un nuovo giocatore biancorosso. L’ala è in uscita dalla Reyer Venezia, formazione con la quale ha appena concluso la propria avventura arrivando fino alle finali scudetto, vinte dall’Olimpia Milano, anche se il suo impiego nelle ultime partite è stato davvero marginale: solo 4′ sul parquet nelle 4 gare conclusive.

Dalle finali scudetto a Masnago

La trattativa per portare il giocatore alla Itelyum Arena è ormai definita e l’ufficialità da parte del club biancorosso è attesa nei prossimi giorni. Nikolic rappresenta un innesto di sostanza ed esperienza, un elemento capace di garantire solidità fisica e duttilità tattica all’interno delle rotazioni di coach Ioannis Kastritis. Classe 1997, nato a Belgrado ma di formazione italiana, ha sempre giocato nella Penisola: Napoli, Montegranaro, Udine, Bologna (sponda Virtus), Cantù e Cremona le tappe prima di Venezia e alla prossima, che lo vedrà ai piedi del Saco Monte. Nell’ultima stagione in Laguna ha registrato 5.3 punti e quasi 2 rimbalzi di media.

Lunedì parte la caccia al biglietto

Intanto lunedì 22 giugno aprirà ufficialmente la nuova campagna abbonamenti del club. Un appuntamento molto atteso dai tifosi, che quest’anno presenta diverse novità strutturali pensate per premiare la fedeltà del pubblico e agevolare le procedure di acquisto e rinnovo delle tessere. La nuova campagna tessere prevede l’introduzione della tessera nominale e di una speciale membership a punti, un sistema innovativo che permetterà ai sostenitori più assidui di accumulare vantaggi nel corso dell’anno. Tutti i dettagli sulle tariffe, le fasi di vendita, i diritti di prelazione e le modalità per garantirsi un posto sulle tribune del palazzetto di Masnago per la prossima stagione sono consultabili nell’articolo dedicato alla nuova campagna abbonamenti di Pallacanestro Varese.