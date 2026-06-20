Michela Conterno: “Sostengo il Pride e voglio un’impresa che generi valore, non solo economico, ma anche umano e sociale”

La Lati di Vedano Olona ha scelto di esser parte del Pride, sostenerlo e la sua amministratrice delegata Michela Conterno è salita sul palco dei Giardini Estensi, dove si è concluso il corteo e ha pronunciato un discorso che pubblichiamo integralmente.

“A volte mi chiedono: cosa c’entra un’imprenditrice industriale, di un’azienda di provincia, con il Pride… anche voi ve lo state chiedendo? Mentre aspettate interventi emozionanti e buona musica. Beh io c’entro! C’entro perché il mio ruolo di imprenditrice non è soltanto generare profitto.

Certo, il profitto è necessario e sarebbe immorale non farlo perché senza, sottrai risorse al sistema. Ma il profitto non è quello che mi motiva, che mi fa alzare dal letto alla mattina: il profitto è un mezzo per generare valore economico e sociale. E questo cambia tutto: quello che mi motiva è che io posso generare progresso attraverso la mia attività di impresa.

Perché essere imprenditrice / imprenditore significa avere potere. Grande piccolo non importa è un potere concreto, quotidiano. Io posso influenzare la vita e i comportamenti di circa 350 persone e delle loro famiglie, della loro comunità e anche dell’indotto della mi azienda. È una responsabilità enorme e la voglio usare bene.

Questo potere voglio usarlo per generare progresso, attivare cambiamento culturale e sociale. E il progresso passa anche da qui, dalla mia azienda: costruire un ambiente di lavoro dove ogni persona si senta libera di essere sé stessa. Perché una persona che deve nascondersi non può dare il meglio. E non è solo un tema etico, è anche un tema industriale. Un’azienda funziona bene quando le persone stanno bene.

Sostenere il Pride, per me, significa affermare con chiarezza questo impegno: creare luoghi sicuri, inclusivi, autentici, dove la diversità è un valore. E c’è poi un tema molto concreto: l’attrattività. Se non siamo aperti a tutti, ci stiamo limitando. Stiamo rinunciando a talenti, energie, prospettive che servono per crescere.

Io voglio un’impresa che decolli dalla provincia, ma non abbia una mentalità provinciale. Dalla Provincia SI! Provinciale NO! Anche per questo sostengo il Pride: per coerenza con l’impresa che voglio costruire anzi essere. Un’impresa che genera valore, non solo economico, ma anche umano e sociale.

Buon Pride!

Michela Conterno