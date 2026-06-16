“Milano l’Avana solo andata”, a Materia il racconto di un sogno chiamato Cuba

Protagonista della serata è Luisa Morandini, critica cinematografica e autrice del noto annuario di cinema, che racconterà insieme al giornalista Luca Benecchi e al podcastr Daniele Vaschi la nascita del podcast realizzato per IlSole24Ore

Luisa Morandini, critica cinematografica e autrice del noto annuario di cinema, il giornalista e autore Luca Benecchi e il co-autore e podcaster Daniele Vaschi saranno i protagonisti di “Milano l’Avana solo andata”, l’incontro in programma lunedì 22 giugno alle 21 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.

La serata prende spunto dall’omonimo podcast prodotto da Il Sole 24 Ore, un lavoro che attraversa la storia di Cuba e il rapporto che l’isola caraibica (ASCOLTA IL PODCAST QUI) ha avuto con l’immaginario della sinistra occidentale, raccontando il percorso umano e politico di chi ha vissuto in prima persona il mito e le contraddizioni della rivoluzione cubana.

Per molti Cuba è stata la musica dei Buena Vista Social Club, le immagini di Fidel Castro accanto a Diego Armando Maradona, i reportage di Gianni Minà. Un luogo capace di alimentare l’immaginario collettivo di generazioni, simbolo di una rivoluzione che sembrava aver sfidato il potere degli Stati Uniti e costruito un modello alternativo. L’isola di Fidel Castro, del Che Guevara e di Camilo Cienfuegos è diventata negli anni un riferimento culturale e politico ben oltre i suoi confini, un’icona per una parte della sinistra mondiale.

Ma dietro le immagini e i simboli si nascondono anche le storie di chi ha scelto di vivere a Cuba e ha assistito alla trasformazione di quel sogno. Un Paese che nel tempo si è trovato a fare i conti con l’isolamento economico, la crisi seguita alla fine dell’Unione Sovietica e le difficoltà sempre più evidenti di un sistema che oggi vede milioni di persone lasciare l’isola in cerca di un futuro diverso.

Il podcast raccoglie il racconto di Luisa Morandini, che dentro la sinistra italiana ha visto in Cuba prima un ideale politico e poi una casa. Attraverso vicende familiari, scelte personali, impegno politico, lutti e rinascite, la sua testimonianza attraversa decenni di storia e accompagna l’ascoltatore in un continuo dialogo tra la dimensione privata e quella collettiva. Una narrazione che mette da parte gli slogan per lasciare spazio alle esperienze vissute e alle contraddizioni della realtà.

Nel corso della serata Morandini dialogherà con Luca Benecchi, autore del podcast, e con Daniele Vaschi, co-autore e sound designer del progetto. Insieme racconteranno la nascita del lavoro, il percorso di ricerca e costruzione narrativa e il modo in cui la forma del podcast ha permesso di dare voce a una storia che intreccia memoria personale, storia politica e riflessione sul presente.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire una vicenda che parte da Milano e arriva fino all’Avana, attraversando oltre mezzo secolo di storia e interrogandosi sul rapporto tra ideali, identità e realtà.

Puoi riservare il tuo ingresso libero e gratuito alla serata qui

A cena con l’evento

Prima dell’incontro sarà inoltre possibile partecipare a “A cena con l’evento”, il nuovo format promosso a Materia che accompagna alcune serate del mese di giugno con momenti conviviali riservati ai soci di Anche Io APS. Una cena a buffet ispirata al tema della serata, pensata come occasione di incontro tra pubblico, ospiti, autori e giornalisti. La partecipazione è riservata ai soci con prenotazione obbligatoria.

PRENOTA QUI: https://www.eventbrite.it/e/1991574444776?aff=oddtdtcreator

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.