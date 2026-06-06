Milano saluta lo Spirit de Milan: lo storico locale della Bovisa obbligato a chiudere i battenti

Dopo oltre dieci anni di attività, la musica dal vivo e le tradizioni popolari che hanno animato l’ex stabilimento Cristallerie Livellara rischiano di spegnersi per sempre. Lo Spirit de Milan, uno dei principali punti di riferimento del panorama culturale milanese nel cuore del quartiere Bovisa, è obbligato a chiudere i battenti. La programmazione dello storico locale si interrompe bruscamente a seguito della scadenza del contratto di affitto degli spazi e del definitivo rifiuto, da parte della proprietà delle mura, di concedere una proroga o di individuare un percorso condiviso, anche solo per una fase transitoria, come ha spiegato la proprietà in un post su Instagram.

Nato nel 2015 all’interno di uno dei più significativi esempi di recupero di archeologia industriale della città, lo Spirit de Milan ha saputo trasformare negli anni uno spazio dismesso in un presidio sociale unico, capace di raccogliere migliaia di concerti, serate danzanti, incontri ed eventi amati da una comunità vasta e trasversale. Nonostante l’atteggiamento collaborativo della gestione, che ha sostenuto gli obblighi contrattuali investendo direttamente nella riqualificazione della struttura, l’interlocuzione con la proprietà è arrivata a un punto di rottura. Il fondatore del locale, Luca Locatelli, ha espresso profonda amarezza per uno spazio che oggi sembra purtroppo destinato a scomparire sotto le macerie, malgrado i numerosi tentativi messi in atto negli anni per garantirne la continuità.

L’addio forzato porta con sé una forte preoccupazione sociale, con ben sessanta dipendenti che oggi vedono il proprio futuro lavorativo improvvisamente sospeso. Locatelli ha voluto ringraziare pubblicamente la grande comunità di frequentatori che ha sostenuto il progetto, definendoli il vero cuore dell’intera avventura e manifestando l’auspicio di poter dare presto aggiornamenti su come e dove far rinascere l’esperienza dello Spirit.