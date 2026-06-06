Milano saluta lo Spirit de Milan: lo storico locale della Bovisa obbligato a chiudere i battenti
La fine di un'esperienza ultra-decennale nel cuore dell'ex stabilimento Cristallerie Livellara a causa del mancato rinnovo dell'affitto. A rischio sessanta posti di lavoro, ma il fondatore Luca Locatelli non perde la speranza
Dopo oltre dieci anni di attività, la musica dal vivo e le tradizioni popolari che hanno animato l’ex stabilimento Cristallerie Livellara rischiano di spegnersi per sempre. Lo Spirit de Milan, uno dei principali punti di riferimento del panorama culturale milanese nel cuore del quartiere Bovisa, è obbligato a chiudere i battenti. La programmazione dello storico locale si interrompe bruscamente a seguito della scadenza del contratto di affitto degli spazi e del definitivo rifiuto, da parte della proprietà delle mura, di concedere una proroga o di individuare un percorso condiviso, anche solo per una fase transitoria, come ha spiegato la proprietà in un post su Instagram.
Nato nel 2015 all’interno di uno dei più significativi esempi di recupero di archeologia industriale della città, lo Spirit de Milan ha saputo trasformare negli anni uno spazio dismesso in un presidio sociale unico, capace di raccogliere migliaia di concerti, serate danzanti, incontri ed eventi amati da una comunità vasta e trasversale. Nonostante l’atteggiamento collaborativo della gestione, che ha sostenuto gli obblighi contrattuali investendo direttamente nella riqualificazione della struttura, l’interlocuzione con la proprietà è arrivata a un punto di rottura. Il fondatore del locale, Luca Locatelli, ha espresso profonda amarezza per uno spazio che oggi sembra purtroppo destinato a scomparire sotto le macerie, malgrado i numerosi tentativi messi in atto negli anni per garantirne la continuità.
L’addio forzato porta con sé una forte preoccupazione sociale, con ben sessanta dipendenti che oggi vedono il proprio futuro lavorativo improvvisamente sospeso. Locatelli ha voluto ringraziare pubblicamente la grande comunità di frequentatori che ha sostenuto il progetto, definendoli il vero cuore dell’intera avventura e manifestando l’auspicio di poter dare presto aggiornamenti su come e dove far rinascere l’esperienza dello Spirit.
Visualizza questo post su Instagram
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.