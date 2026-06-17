Minaccia e aggredisce il personale sanitario al Sant’Anna: denunciato un giovane di 23 anni

Momenti di tensione nella notte all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove la Polizia di Stato di Como è intervenuta in seguito all’attivazione di un allarme anti-violenza lanciato dal personale sanitario.

Gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 23 anni, residente a Fino Mornasco e regolarmente presente sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di minacce e aggressioni nei confronti degli operatori sanitari, oltre che del reato di interruzione di pubblico servizio.

L’intervento è scattato intorno alle 2.40 della notte, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta una richiesta di aiuto da parte del personale dell’ospedale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, il giovane si trovava nella fase di dimissione dopo essere stato trasportato in ospedale alcune ore prima a bordo di un’ambulanza.

Il 23enne era infatti arrivato al pronto soccorso intorno alle 20, dopo essere stato fermato da una pattuglia della Squadra Volante in relazione a un furto ai danni di un supermercato. In quel momento si trovava in uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici, circostanza che aveva reso necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Una volta terminata l’assistenza sanitaria e avviate le procedure di dimissione, il giovane avrebbe dato in escandescenze. Gli infermieri hanno riferito agli agenti che, nonostante i ripetuti inviti a calmarsi e a lasciare la struttura, il 23enne avrebbe rivolto pesanti minacce al personale presente, arrivando anche a lanciare alcuni oggetti.

La situazione ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno riportato la calma all’interno del nosocomio e accompagnato il giovane negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito.

Al termine delle verifiche, la Polizia di Stato ha proceduto alla denuncia in stato di libertà per aggressione e minacce ai danni del personale sanitario e per interruzione di pubblico servizio.

L’episodio si inserisce nel quadro delle crescenti attenzioni rivolte alla tutela degli operatori sanitari, sempre più spesso vittime di comportamenti violenti durante lo svolgimento del proprio lavoro.