Mindfulness per le donne con tumore al seno: nuovo percorso firmato CAOS e ASST Sette Laghi

Ha preso avvio, nella Casa di Co9munità di Viale Monte Rosa a Varese, una nuova edizione del percorso di mindfulness dedicato alle donne con tumore al seno seguite dalla Breast Unit di ASST Sette Laghi, diretta dalla professoressa Francesca Rovera.

Il progetto, promosso dall’Associazione CAOS – Centro Ascolto Operate al Seno ODV, nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze diretto dalla professoressa Camilla Callegari e con la Psicologia Clinica, di cui è responsabile la professoressa Eugenia Trotti.

Il nuovo ciclo di incontri, coordinato dalla psiconcologa Paola Zavagnin, prosegue un percorso che nelle edizioni precedenti aveva già riscosso un buon riscontro tra le donne coinvolte, confermando il valore della mindfulness come strumento di consapevolezza ed equilibrio emotivo durante le cure oncologiche.

La principale novità di questa edizione è la sede: il corso si tiene per la prima volta nella Casa di Comunità di Via Monte Rosa a Varese, uno spazio territoriale pensato per favorire un’esperienza di benessere e ascolto lontana dal contesto ospedaliero, più vicina alla quotidianità delle partecipanti.

«Crediamo profondamente che la cura non si esaurisca nell’atto sanitario – sottolinea Adele Patrini, presidente di CAOS – Accompagnare le donne anche sul piano emotivo e relazionale significa offrire loro strumenti concreti per affrontare la malattia con maggiore consapevolezza e serenità».

Sono sedici le donne che hanno aderito al percorso, avviato in un clima di forte partecipazione. L’iniziativa conferma il valore della collaborazione tra Terzo Settore e ASST Sette Laghi, attraverso cui CAOS continua a sostenere, grazie a donazioni e progetti, l’eccellenza dei servizi sanitari del territorio.