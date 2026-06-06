Minigolf, il Gsp Vergiate sul tetto d’Italia: i sette atleti che hanno conquistato lo scudetto 2026
Dopo la vittoria a Montegrotto Terme contro Novi Ligure e Cusano Milanino, ecco la formazione del club varesino che ha firmato l'impresa tricolore
Il trionfo ottenuto ai Campionati Italiani Assoluti a Squadre 2026 sul percorso veneto di Montegrotto Terme continua a far festeggiare il Gruppo Sportivo Dilettantistico Minigolf Vergiate. La conquista dello scudetto nazionale, arrivata al termine di un fine settimana di gare intense e combattute contro le agguerrite compagini del Mcl Novi Ligure e del Mc Cusano Milanino (campione tra le donne), porta la firma di una formazione solida, capace di alternare esperienza e regolarità sui campi da gioco.
Dietro al titolo di Campioni d’Italia conquistato dalla società del Varesotto c’è il lavoro sinergico di sette atleti, che hanno saputo gestire la pressione e la concorrenza dei migliori interpreti della disciplina a livello nazionale.
La squadra che ha cucito sul petto il tricolore 2026 è composta da Valerio Marcoaldi, Roberto Garbui, Luca Gavazzi, Rudi Giroldini, Alexander Lang, Ivan Baruscotti e Gianfranco Tedeschi.
Questo gruppo di sportivi ha permesso al club di Vergiate di scalare il gradino più alto del podio, confermando la tradizione e la competitività del movimento del minigolf della provincia di Varese nei contesti agonistici più importanti del Paese.
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