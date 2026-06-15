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Mobilità tra Lombardia e Canton Ticino, a Milano la firma del nuovo accordo transfrontaliero

Martedì 16 giugno Attilio Fontana e il presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali si incontreranno a Palazzo Lombardia per sottoscrivere un'intesa dedicata ai collegamenti tra i due territori

Lavena Ponte Tresa Dogana

Un nuovo passo nella collaborazione tra Lombardia e Canton Ticino sul tema dei trasporti e della mobilità transfrontaliera. È in programma domani, martedì 16 giugno, a Palazzo Lombardia, la sottoscrizione di un accordo tra Regione Lombardia e il Canton Ticino finalizzato a rafforzare la cooperazione tra i due territori e a sviluppare ulteriormente le infrastrutture e i collegamenti che ogni giorno interessano migliaia di lavoratori, studenti e cittadini.

A firmare l’intesa saranno il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino Claudio Zali.

L’accordo punta a rinnovare la collaborazione già esistente sul tema della mobilità transfrontaliera, una questione strategica per le province lombarde di confine, in particolare per i territori di Varese, Como e Sondrio, dove il rapporto con la Svizzera è parte integrante della vita quotidiana.

Alla cerimonia parteciperanno anche l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente e il cancelliere dello Stato del Canton Ticino Arnoldo Coduri.

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle relazioni istituzionali tra Lombardia e Svizzera e arriva in una fase in cui i temi della mobilità, del trasporto ferroviario e della gestione dei flussi transfrontalieri sono sempre più centrali per lo sviluppo economico e sociale delle aree di confine.

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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