Mobilità tra Lombardia e Canton Ticino, a Milano la firma del nuovo accordo transfrontaliero
Martedì 16 giugno Attilio Fontana e il presidente del Consiglio di Stato ticinese Claudio Zali si incontreranno a Palazzo Lombardia per sottoscrivere un'intesa dedicata ai collegamenti tra i due territori
Un nuovo passo nella collaborazione tra Lombardia e Canton Ticino sul tema dei trasporti e della mobilità transfrontaliera. È in programma domani, martedì 16 giugno, a Palazzo Lombardia, la sottoscrizione di un accordo tra Regione Lombardia e il Canton Ticino finalizzato a rafforzare la cooperazione tra i due territori e a sviluppare ulteriormente le infrastrutture e i collegamenti che ogni giorno interessano migliaia di lavoratori, studenti e cittadini.
A firmare l’intesa saranno il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino Claudio Zali.
L’accordo punta a rinnovare la collaborazione già esistente sul tema della mobilità transfrontaliera, una questione strategica per le province lombarde di confine, in particolare per i territori di Varese, Como e Sondrio, dove il rapporto con la Svizzera è parte integrante della vita quotidiana.
Alla cerimonia parteciperanno anche l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente e il cancelliere dello Stato del Canton Ticino Arnoldo Coduri.
L’appuntamento si inserisce nel quadro delle relazioni istituzionali tra Lombardia e Svizzera e arriva in una fase in cui i temi della mobilità, del trasporto ferroviario e della gestione dei flussi transfrontalieri sono sempre più centrali per lo sviluppo economico e sociale delle aree di confine.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.