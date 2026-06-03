Mogol fermato dall’influenza, slitta l’apertura del Festival della Comicità di Luino
Il cantautore annulla la partecipazione all'evento inaugurale della XX edizione. La rassegna partirà il 5 giugno con un incontro dedicato a Giovanni Real
Mogol non sarà presente all’inaugurazione della XX edizione del Festival del Teatro e della Comicità Città di Luino. A causa di una bronchite, l’autore ha infatti annullato la partecipazione prevista per il 4 giugno, data inizialmente scelta per l’apertura della manifestazione diretta da Francesco Pellicini e organizzata in collaborazione con il Festival dei Laghi Lombardi.
La rassegna prenderà quindi il via venerdì 5 giugno a Palazzo Verbania.
«Sono vittima di una bronchite, mi dispiace moltissimo», ha spiegato Mogol in un video saluto inviato al direttore artistico del festival.
«Mi dispiace e ringrazio Mogol per questo attestato di sincerità – commenta Pellicini -. Dinanzi alla salute poco ci si può fare, soprattutto quando si ha un’età sensibile. Riprenderemo la serata appena possibile».
L’appuntamento inaugurale è in programma venerdì 5 giugno alle 18 a Palazzo Verbania con l’omaggio a Giovanni Reale, il filosofo che amava Luino. Interverranno Roberto Radice, docente dell’Università Cattolica di Milano, Francesco e Alberto Reale, Silvestro Pascarella, direttore de La Prealpina, Francesco Pellicini e Matteo Inzaghi, direttore di Rete55.
Il programma completo del Festival del Teatro e della Comicità è disponibile sul sito www.festivalcomicita.it
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