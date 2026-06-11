Mondiali 2026, la Polizia del Canton Ticino raccomanda: festeggiamenti sì ma nel rispetto di sicurezza e quiete pubblica

Con l’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Nord America, la Polizia cantonale e le Polizie comunali hanno definito le disposizioni che accompagneranno i festeggiamenti dei tifosi sul territorio. L’approccio annunciato sarà improntato alla tolleranza verso le manifestazioni spontanee di entusiasmo, purché non mettano a rischio la sicurezza, l’ordine pubblico e la tranquillità dei residenti.

Le forze dell’ordine prevedono infatti che le partite possano generare momenti di aggregazione, soprattutto in corrispondenza dei Public Viewing autorizzati e nelle aree limitrofe, dove sarà garantita una presenza adeguata di agenti e, dove previsto, di personale di sicurezza privato.

Festeggiamenti tollerati dopo le partite

Considerati gli orari di svolgimento di molti incontri, anche in fascia serale e notturna, sono attesi raduni spontanei, cortei di veicoli, cori e l’utilizzo di avvisatori acustici. Queste manifestazioni saranno generalmente tollerate nell’immediato periodo successivo alla conclusione delle partite, a condizione che non creino situazioni di pericolo, non ostacolino in modo significativo il traffico e non provochino disturbi eccessivi alla popolazione.

La Polizia precisa tuttavia che, trascorsa un’ora dal termine degli incontri, oppure immediatamente per le partite che finiranno dopo la mezzanotte, scatteranno gli interventi in caso di disturbo della quiete pubblica o di situazioni che possano compromettere l’ordine pubblico.

Controlli su sicurezza stradale e comportamenti pericolosi

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza sulle strade. Le autorità annunciano controlli e sanzioni per chi si renderà responsabile di infrazioni alla circolazione, guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, eccesso di velocità o mancato rispetto delle prescrizioni stradali.

Saranno inoltre perseguiti l’utilizzo improprio di materiale pirotecnico, gli atti vandalici, i danneggiamenti a beni pubblici e privati e i comportamenti pericolosi durante eventuali cortei di auto, come sporgersi dai veicoli o mettere a rischio gli altri utenti della strada.

Attenzione alle strutture sensibili

Le forze dell’ordine sottolineano che una particolare tutela sarà garantita nelle vicinanze di ospedali, case di cura e altre strutture sensibili, dove dovrà essere sempre assicurata la necessaria tranquillità.

L’appello finale della Polizia cantonale e delle Polizie comunali è rivolto al senso di responsabilità dei cittadini affinché la passione per il calcio possa tradursi in momenti di festa vissuti nel rispetto reciproco, della sicurezza e della qualità della vita dei residenti.