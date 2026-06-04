Monvalle in festa per la Sagra dell’Alborella: la tradizione torna sul Lago Maggiore

Fine settimana tra gastronomia e ballo liscio al Lido di Monvalle. Appuntamento sabato 13 e domenica 14 giugno

Il fine settimana sul Lago Maggiore è all’insegna dei sapori tradizionali con il ritorno della Sagra dell’Alborella, lo storico appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Monvalle all’area del Camping Lido di Monvalle. L’evento è l’occasione per gustare i piatti tipici della cucina locale affacciati su uno degli scorci più suggestivi della sponda varesina del Lago Maggiore.

La manifestazione comincia sabato 13 giugno dalle 19:00 con l’apertura dello stand gastronomico, pronto a servire le specialità di pesce e i piatti della tradizione. La serata prosegue alle 21:00 con una sessione dedicata agli amanti del ballo liscio, che trasformerà il lido in una pista da ballo sotto le stelle.

La festa continua nella giornata di domenica 14 giugno, con un doppio appuntamento per i buongustai. Le cucine dello stand gastronomico saranno infatti attive sia per il pranzo, a partire dalle 12:00, sia per la cena, dalle 19:00. Anche la serata di domenica si chiude con il ballo liscio a partire dalle 21:00.

La partecipazione all’evento è libera e l’ingresso all’area della sagra è gratuito. Per ricevere ulteriori dettagli organizzativi o consultare il programma aggiornato della manifestazione è possibile visitare il sito dell’associazione all’indirizzo prolocomonvalle.org.