Morosoccer 2026 da record: 9.500 euro donati a La Casa del Giocattolo Solidale

Un fine settimana di festa, sport e grande generosità ha animato il centro sportivo di Morosolo. L’Asd Bidone ha celebrato al meglio i suoi primi 25 anni di attività con un’edizione da record di Morosoccer, capace di richiamare tantissime persone tra i banchi della cucina, i concerti e i campi da gioco. (foto di Daniele Banfi)

Galleria fotografica Festa dell’Asd Bidone a Morosolo: presenze da record e 9.500 euro donati a La Casa del Giocattolo Solidale 4 di 22

L’evento, ormai diventato un appuntamento tradizionale per il territorio, ha vissuto il suo momento più alto sul fronte della solidarietà. Nel 2026 l’associazione ha infatti raggiunto la cifra record di 9.500 euro devoluti a “La Casa del Giocattolo Solidale”, la realtà varesina che dal 2020 sostiene l’infanzia in difficoltà garantendo il diritto al gioco, allo studio e allo sport. A ritirare il maxi-assegno è stato il vicepresidente Glauco Daverio, che ha annunciato la destinazione dei fondi: serviranno a contribuire all’acquisto della nuova sede dell’associazione.

Un evento che è ormai diventato tradizionale, con tantissime persone che sono arrivate per assaggiare le specialità della cucina (e imparare a cucinarle con il corso di BBQ giunto alla terza edizione) o per passare qualche ora in compagnia, tra una partita di calcio, una sfida a basket, qualche tiro a petanque o a freccette

I verdetti dei tornei sportivi

Il cuore della manifestazione è stato come sempre lo sport, con sfide che hanno spaziato dal calcio al basket, fino alla petanque e alle freccette.

Calcio: il torneo principale è stato vinto dalla squadra “Tramonto in Due”, che si è imposta ai calci di rigore grazie alla parata decisiva del portiere Lazzarini.

Premi individuali: il titolo di miglior portiere è andato all’intramontabile Ambrosetti, quello di capocannoniere a Caverzasi, mentre Ventura è stato eletto miglior giocatore del torneo. Per loro, oltre alla coppa, è andato un buono Buytech.

Basket e Petanque: lo stesso riconoscimento è stato conquistato dalla giovanissima Erica Vis, protagonista nelle sfide di 3vs3 insieme al papà e al cugino. Nella petanque, invece, la vittoria è andata al duo “Masterchef” al termine di una finale molto combattuta.

La domenica mattina ha visto protagonista il mini torneo dedicato ai più piccoli, che hanno colorato il centro sportivo insieme agli atleti del Land of Lake Crossfit e ai partecipanti della affollata lezione di pilates.

Musica e volontariato

Non è mancato l’intrattenimento musicale, che ha visto alternarsi sul palco le LeDelay il venerdì sera e il travolgente Ariele Frizzante il sabato, affiancati da Dj Jerry, colonna portante della manifestazione come il mitico Chiringuito.

Il successo dell’iniziativa premia lo sforzo di una realtà nata come semplice squadra di calcio a sette e cresciuta negli anni grazie all’impegno di amici, mogli, parenti e tanti giovani volontari. Un traguardo condiviso anche con le realtà del territorio che hanno patrocinato e sostenuto l’evento: il Comune di Casciago, la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, la Protezione Civile Valtinella e la Pro Loco di Casciago.