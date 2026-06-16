Mortale sul Lago di Como, arrestato un uomo residente nel Saronnese: è accusato di aver causato lo schianto
Si delineano i contorni dell'incidente tra Argegno e Bienno. Un 30enne straniero è fuggito dopo l'impatto costato la vita a un 37enne ma è stato fermato poco dopo: sarebbe positivo all'alcol test
C’è un arresto per l’incidente mortale avvenuto tra lunedì 15 e martedì 16 giugno sulla statale Regina, tra i comuni di Brienno e Argegno, sulla sponda occidentale del Lago di Como. I carabinieri hanno fermato un uomo di 30 anni di origine straniera residente nel Saronnese che – secondo l’accusa – avrebbe innescando la carambola e sarebbe fuggito nelle immediatezze dello schianto. Secondo alcune fonti di stampa l’uomo – individuato e fermato poco dopo l’accaduto – sarebbe risultato positivo all’alcoltest.
Si fanno intanto più chiari i contorni dell’incidente nel quale sono quattro i veicoli in qualche modo coinvolti. Ad avere la peggio la Fiat Panda alla cui guida c’era il 37enne Francesco Piras, residente in località Centro Valle: la sua vettura è caduta nella scarpata ed è finita nelle acque del lago. Il corpo di Piras è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Inutili i tentativi di rianimarlo.
La donna di 35 anni che viaggiava con lui invece è riuscita a salvarsi uscendo in tempo dall’abitacolo ed è stata ritrovata mentre stava risalendo la riva scoscesa. Sarebbe stata lei ad avvisare della presenza di un uomo in acqua. Stremata è stata assistita dai soccorritori prima di essere trasportata in ospedale.
Le altre due persone ferite – quello più grave è stato elitrasportato al Circolo di Varese – erano a bordo di una seconda vettura coinvolta nell’incidente, diversa da quella del 30enne ora agli arresti. Gli occupanti del quarto veicolo invece sono rimasti illesi.
Lago di Como, incidente mortale ad Argegno. Un ferito grave trasportato a Varese
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