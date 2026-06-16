Mortale sul Lago di Como, arrestato un uomo residente nel Saronnese: è accusato di aver causato lo schianto

C’è un arresto per l’incidente mortale avvenuto tra lunedì 15 e martedì 16 giugno sulla statale Regina, tra i comuni di Brienno e Argegno, sulla sponda occidentale del Lago di Como. I carabinieri hanno fermato un uomo di 30 anni di origine straniera residente nel Saronnese che – secondo l’accusa – avrebbe innescando la carambola e sarebbe fuggito nelle immediatezze dello schianto. Secondo alcune fonti di stampa l’uomo – individuato e fermato poco dopo l’accaduto – sarebbe risultato positivo all’alcoltest.

Galleria fotografica Incidente mortale sul Lago di Como: un’auto finita in acqua 4 di 7

Si fanno intanto più chiari i contorni dell’incidente nel quale sono quattro i veicoli in qualche modo coinvolti. Ad avere la peggio la Fiat Panda alla cui guida c’era il 37enne Francesco Piras, residente in località Centro Valle: la sua vettura è caduta nella scarpata ed è finita nelle acque del lago. Il corpo di Piras è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Inutili i tentativi di rianimarlo.

La donna di 35 anni che viaggiava con lui invece è riuscita a salvarsi uscendo in tempo dall’abitacolo ed è stata ritrovata mentre stava risalendo la riva scoscesa. Sarebbe stata lei ad avvisare della presenza di un uomo in acqua. Stremata è stata assistita dai soccorritori prima di essere trasportata in ospedale.

Le altre due persone ferite – quello più grave è stato elitrasportato al Circolo di Varese – erano a bordo di una seconda vettura coinvolta nell’incidente, diversa da quella del 30enne ora agli arresti. Gli occupanti del quarto veicolo invece sono rimasti illesi.