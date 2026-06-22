È morto il motociclista di 29 anni rimasto vittima di un incidente a Oggiona Santo Stefano

Non ce l’ha fatti l’uomo di 29 anni rimasto vittima di un grave incidente la notte scorsa a Oggiona con Santo Stefano. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese, è stato preso in carico dai medici che hanno tentato di rianimarlo. Troppo gravi, però, le ferite riportate.

Il 29enne stava percorrendo, poco prima dell’una, la via Campiglio quando è caduto a terra.

Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica e un’ambulanza che ha trasportato la vittima al Circolo, effettuando le manovre rianimatorie.

Spetta ai carabinieri di Busto Arsizio intervenuti sul luogo dell’incidente, far luce sulla dinamica del tragico evento.