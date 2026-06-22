È morto il motociclista di 29 anni rimasto vittima di un incidente a Oggiona Santo Stefano
Non ce l'ha fatto il giovane di 29 anni caduto dalla moto mentre percorreva via Campiglio
Non ce l’ha fatti l’uomo di 29 anni rimasto vittima di un grave incidente la notte scorsa a Oggiona con Santo Stefano. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese, è stato preso in carico dai medici che hanno tentato di rianimarlo. Troppo gravi, però, le ferite riportate.
Il 29enne stava percorrendo, poco prima dell’una, la via Campiglio quando è caduto a terra.
Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica e un’ambulanza che ha trasportato la vittima al Circolo, effettuando le manovre rianimatorie.
Spetta ai carabinieri di Busto Arsizio intervenuti sul luogo dell’incidente, far luce sulla dinamica del tragico evento.
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