Moto avvolta dalle fiamme sulla provinciale a Brezzo di Bedero: intervento dei Vigili del Fuoco
Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del mezzo è riuscito ad accostare e ad allontanarsi in tempo prima che il fuoco divampasse del tutto
Qualche apprensione ma fortunatamente tutto si è risolto senza gravi conseguenze ieri, domenica 14 giugno, sulle strade dell’alto Verbano.
Intorno alle ore 17:15, una squadra dei Vigili del Fuoco è dovuta intervenire d’urgenza nel territorio comunale di Brezzo di Bedero, lungo la strada provinciale SP 69, a causa dell’incendio improvviso di un ciclomotore.
I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a domare le fiamme che stavano avvolgendo il veicolo a due ruote e hanno successivamente messo in sicurezza l’intera area interessata dal rogo, per evitare ripercussioni sulla circolazione stradale.
Il bilancio: Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del mezzo è riuscito ad accostare e ad allontanarsi in tempo prima che il fuoco divampasse del tutto.
Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’evento, anche se l’ipotesi più probabile è quella di un guasto meccanico o elettrico improvviso. Qualche inevitabile rallentamento si è registrato lungo la SP 69 durante le operazioni di spegnimento e bonifica della carreggiata.
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