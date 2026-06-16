Moto con la targa nascosta fermata dalla Locale di Luino: scatta il fermo amministrativo per tre mesi
Prosegue l'azione del Comune contro i mezzi irregolari e i comportamenti che disturbano la quiete pubblica. Pellicini annuncia controlli più intensi nelle prossime settimane
Una moto con la targa nascosta è stata fermata dalla Polizia locale di Luino e sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi nell’ambito dei controlli avviati contro l’utilizzo improprio di mezzi modificati e particolarmente rumorosi.
A renderlo noto è il sindaco di Luino e deputato Andrea Pellicini, che ha tracciato un primo bilancio delle attività svolte nelle ultime settimane sul fronte della sicurezza urbana.
«Nel frattempo è iniziato il contrasto della Polizia locale contro l’utilizzo improprio di moto truccate che disturbano continuamente», ha spiegato il primo cittadino. Tra gli interventi effettuati negli ultimi quindici giorni, oltre al caso della moto con la targa occultata, figura anche il sequestro di un altro mezzo guidato senza patente da un ragazzo di quattordici anni.
Pellicini fa sapere che i controlli saranno ulteriormente intensificati nelle prossime settimane sia per ragioni di sicurezza stradale sia per contrastare i comportamenti che arrecano disturbo ai residenti. «Il controllo si farà ancora più intenso per ragioni di sicurezza e contrasto al disturbo delle persone» ha affermato il sindaco, annunciando inoltre la volontà di chiedere il supporto della Polizia Stradale.
Il tema della sicurezza è stato affrontato dal sindaco anche con riferimento al servizio d’ordine predisposto nel fine settimana scorso nel centro cittadino. Pellicini ha ringraziato la Questura di Varese, il Comando provinciale dei Carabinieri e la Polizia locale per la presenza sul territorio durante le serate del weekend, sottolineando come non si siano registrati episodi di particolare criticità. La presenza degli agenti, ha aggiunto, sarà riproposta anche nei prossimi venerdì e sabato sera.
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