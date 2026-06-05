Motocross vintage al Ciglione di Malpensa: torna il grande appuntamento con “C’era una volta… Il cross”

Il Ciglione della Malpensa si prepara a fare un tuffo nel passato. Domenica 7 giugno 2026, la storica pista del territorio ospiterà la 23° edizione di “C’era una volta… Il cross”, una giornata speciale interamente dedicata alla storia del motocross vintage, ai grandi campioni del passato e agli appassionati delle due ruote da fuoristrada che hanno segnato intere generazioni.

L’evento quest’anno è dedicata in modo particolare al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Sarà un’occasione unica per ammirare da vicino modelli leggendari che hanno fatto la storia di questa disciplina sportiva e per rivivere l’atmosfera autentica delle corse di una volta.

Il programma in pista

La manifestazione, di carattere non competitivo e aperta alle moto prodotte fino al 1996, prenderà il via fin dalle prime ore del mattino. Dalle 8:00 alle 9:30 si terranno le iscrizioni e le accettazioni dei partecipanti. Successivamente, inizieranno i turni in pista dedicati alle diverse categorie storiche: si alterneranno i modelli biammortizzati, i monoammortizzati fino al 1996 e i turni speciali riservati a marchi mitici come Maico, Honda e Montesa.

Premiazioni e mercatino per gli appassionati

Il momento centrale della giornata della Malpensa è previsto per le ore 13:00, quando si terrà la presentazione ufficiale dei piloti insieme alle premiazioni speciali dedicate proprio alle glorie dei marchi Maico, Honda e Montesa. Oltre ai giri in pista, gli spettatori e i curiosi potranno esplorare la mostra scambio e il mercatino dei ricambi d’epoca, l’ideale per i collezionisti a caccia del pezzo mancante. Dopo una breve pausa per il pranzo e il ripristino del tracciato, la pista tornerà a ruggire dalle 14:00 alle 17:00 con i turni liberi. L’ingresso per il pubblico a tutta la manifestazione è completamente gratuito.