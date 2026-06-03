Movimento Alternativo, il 19enne Paolo Nicastri nominato responsabile provinciale di Varese

Il Movimento Alternativo affida a Paolo Nicastri, 19 anni, di Luino, la guida provinciale di Varese. La nomina è stata annunciata dai fondatori Max Nicoletti e Marco Gasparini in vista dei due appuntamenti elettorali che attendono il movimento: le amministrative della primavera 2027, che coinvolgeranno circa quaranta Comuni del Varesotto, e il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia, previsto per l’inizio del 2028.

«Vogliamo esprimere con orgoglio l’ingresso del giovane e capace Paolo Nicastri nella nostra struttura dirigente — dichiara Nicoletti —. Crediamo fortemente nel ricambio generazionale della politica». Gli fa eco Gasparini: «Troppo spesso si parla di lavorare per i giovani. Il Movimento Alternativo sceglie invece di far lavorare i giovani».

Nicastri, che a Luino ha già lavorato sul fronte civico, accoglie l’incarico con l’obiettivo di «estendere questo metodo di lavoro a tutta la provincia» e costruire una rete radicata nei territori in vista del voto del 2027.