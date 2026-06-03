Varese News

Varese Laghi

Movimento Alternativo, il 19enne Paolo Nicastri nominato responsabile provinciale di Varese

Nicastri, che a Luino ha già lavorato sul fronte civico, accoglie l'incarico con l'obiettivo di «estendere questo metodo di lavoro a tutta la provincia» e costruire una rete radicata nei territori in vista del voto del 2027

Generico 01 Jun 2026

Il Movimento Alternativo affida a Paolo Nicastri, 19 anni, di Luino, la guida provinciale di Varese. La nomina è stata annunciata dai fondatori Max Nicoletti e Marco Gasparini in vista dei due appuntamenti elettorali che attendono il movimento: le amministrative della primavera 2027, che coinvolgeranno circa quaranta Comuni del Varesotto, e il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia, previsto per l’inizio del 2028.

«Vogliamo esprimere con orgoglio l’ingresso del giovane e capace Paolo Nicastri nella nostra struttura dirigente — dichiara Nicoletti —. Crediamo fortemente nel ricambio generazionale della politica». Gli fa eco Gasparini: «Troppo spesso si parla di lavorare per i giovani. Il Movimento Alternativo sceglie invece di far lavorare i giovani».

Nicastri, che a Luino ha già lavorato sul fronte civico, accoglie l’incarico con l’obiettivo di «estendere questo metodo di lavoro a tutta la provincia» e costruire una rete radicata nei territori in vista del voto del 2027.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.