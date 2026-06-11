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Movimento Alternativo si organizza a Busto Arsizio in vista delle elezioni 2027

movimento alternativo busto ivan forestieri

Movimento Alternativo struttura la propria presenza in città e avvia il percorso organizzativo in vista delle elezioni amministrative del 2027. Nei giorni scorsi il coordinatore provinciale, Paolo Nicastri, ha incontrato il gruppo locale di Busto Arsizio Alternativo, guidato dal candidato sindaco Ivan Forestieri, insieme ai fondatori Max Nicoletti e Marco Gasparini.

Sottoscritto il Patto Etico

L’incontro è servito a definire i primi incarichi operativi della squadra cittadina e a siglare un Patto Etico interno, incentrato sui principi di trasparenza e responsabilità amministrativa. La riunione rientra nel piano di consolidamento della rete del movimento a livello provinciale.

«La nostra ambizione non è costruire singole realtà locali isolate, ma una squadra provinciale forte, unita e radicata nei territori – dichiara Paolo Nicastri, coordinatore provinciale –. Busto Arsizio rappresenta una realtà strategica e vedere nascere un gruppo motivato e preparato è un segnale estremamente positivo per tutto il movimento».

Campagna di ascolto in estate

I rappresentanti locali hanno confermato che la struttura rimarrà operativa anche durante i mesi estivi. Il programma della formazione politica prevede l’avvio immediato di una serie di attività di ascolto nei quartieri per raccogliere le segnalazioni dei residenti.

«Il sostegno del coordinamento provinciale conferma la solidità del nostro progetto – afferma Ivan Forestieri, alla guida del gruppo di Busto Arsizio Alternativo –. Vogliamo costruire una proposta seria, concreta e vicina ai bustocchi».

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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