Mozart e Salieri protagonisti nella chiesa di San Giorgio a Saltrio per “Interpretando suoni e luoghi”

La musica di Mozart e Salieri risuonerà venerdì 19 giugno nella suggestiva cornice della chiesa di San Giorgio a Saltrio. Alle 21 è infatti in programma il terzo appuntamento dell’edizione 2026 di “Interpretando Suoni e Luoghi”, la rassegna musicale itinerante promossa dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, porterà il pubblico in uno dei luoghi più caratteristici del paese, offrendo un’esperienza che unisce la qualità della proposta musicale alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

Scoprire San Giorgio

La sede del concerto sarà la chiesa di San Giorgio (in via Manzoni 15), edificio settecentesco situato su una piccola altura panoramica che domina il territorio circostante. La sua posizione è legata anche alla storia della Linea Cadorna, di cui rappresentava uno dei punti difensivi più estremi nel Varesotto.

Non è casuale la scelta di questo luogo. L’edizione 2026 della rassegna ha infatti come filo conduttore il motto “Aperto per musica”, con l’obiettivo di aprire al pubblico spazi che normalmente non sono visitabili o che raramente vengono utilizzati per eventi culturali. Anche in questa occasione la chiesa sarà eccezionalmente accessibile in orario serale per accogliere spettatori e musicisti.

Protagonista l’Accademia Ensemble

Sul palco salirà l’Accademia Ensemble, formazione composta da musicisti che condividono da anni la passione per la musica da camera e che vantano collaborazioni con importanti interpreti del panorama musicale internazionale.

A esibirsi saranno Artem Dzeganovskyi e Matilde Tosetti ai violini, Carlo De Martini alla viola, Marcello Scandelli al violoncello, Piermario Murelli al contrabbasso e Chiara Nicora al fortepiano. Il gruppo si distingue anche per l’attenzione alla prassi esecutiva su strumenti originali e per un’intensa attività concertistica e didattica che lo ha portato a esibirsi in numerosi paesi europei.

Mozart e Salieri nel programma della serata

Il concerto proporrà un programma dedicato a due grandi protagonisti della musica del Settecento. In scaletta figurano il Concerto per pianoforte e orchestra in do maggiore di Antonio Salieri e il celebre Concerto per pianoforte e orchestra K 467 di Wolfgang Amadeus Mozart, presentato nella trascrizione per archi realizzata da Ignaz Lachner.

Un repertorio che permetterà al pubblico di riscoprire il dialogo artistico tra due compositori spesso raccontati come rivali, ma entrambi fondamentali nella storia della musica europea.