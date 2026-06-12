Muore annegato in un pozzetto in cemento in una casa di Cairate
L’uomo stava eseguendo alcuni lavori nella sua proprietà nella zona di Peveranza: inutili i soccorsi arrivati sul posto anche con una squadra saf dei vigili del fuoco oltre che con un'ambulanza di sos carnago
È morto affogato in un pozzetto di casa, aperto probabilmente per recuperare un oggetto, ma non è più riuscito a riasalire in superficie, rimanendo bloccato all’interno.
Ha perso la vita così un giovane uomo a Cairate trovato senza vita dai soccorritori in una abitazione privata nella zona di Peveranza.
A dare l’allarme un perente, che sembra fosse in casa con la vittima al momento dei fatti. Il 112 è stato allertato con una chiamata di soccorso, ma all’arrivo dei soccorritori per lui non c’era più nulla da fare.
Ad accorrere diversi mezzi di soccorso, ambulanza (Sos Carnago) e automedica, oltre ai carabinieri della stazione di Fagnano Olona, compagnia di Busto Arsizio e la polizia locale di Cairate. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Varese con due squadre, una prima “partenza“ e una squadra Saf abilitata al recupero in ambienti impervi.
L’uomo è stato trovato senza vita all’interno di un pozzetto in cemento, in uno scantinato di un’abitazione privata: non si tratterebbe quindi di un infortunio sul lavoro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.