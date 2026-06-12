Muore annegato in un pozzetto in cemento in una casa di Cairate

È morto affogato in un pozzetto di casa, aperto probabilmente per recuperare un oggetto, ma non è più riuscito a riasalire in superficie, rimanendo bloccato all’interno.

Ha perso la vita così un giovane uomo a Cairate trovato senza vita dai soccorritori in una abitazione privata nella zona di Peveranza.

A dare l’allarme un perente, che sembra fosse in casa con la vittima al momento dei fatti. Il 112 è stato allertato con una chiamata di soccorso, ma all’arrivo dei soccorritori per lui non c’era più nulla da fare.

Ad accorrere diversi mezzi di soccorso, ambulanza (Sos Carnago) e automedica, oltre ai carabinieri della stazione di Fagnano Olona, compagnia di Busto Arsizio e la polizia locale di Cairate. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Varese con due squadre, una prima “partenza“ e una squadra Saf abilitata al recupero in ambienti impervi.

L’uomo è stato trovato senza vita all’interno di un pozzetto in cemento, in uno scantinato di un’abitazione privata: non si tratterebbe quindi di un infortunio sul lavoro.