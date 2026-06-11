Musi di Varese, ultimi tre giorni per votare il calendario: superata quota 100mila preferenze

Volge al termine la prima fase di “Musi di Varese”, il progetto per il primo calendario cittadino dedicato ai cani e ai loro padroni, promosso dal Canile di Varese (LNDC Animal Protection) in collaborazione con il Comune. Mancano infatti solo tre giorni alla chiusura delle votazioni online, che finora hanno registrato un successo andato oltre le aspettative degli stessi organizzatori.

Ad oggi sono stati superati i 100mila voti complessivi. Un entusiasmo che si era intuito già nelle prime battute del concorso, quando il picco di accessi sulla piattaforma online aveva causato un temporaneo blocco del sito, subito risolto.

Al centro della competizione ci sono i quasi 500 scatti realizzati durante le due giornate di shooting fotografico ai Giardini Estensi, che hanno visto la partecipazione di centinaia di cittadini insieme ai propri animali domestici.

«Vedere i nostri cani e i volontari nel parterre dei Giardini, accolti da così tanti cittadini, ha trasformato una semplice giornata di shooting in un gesto collettivo di affetto e partecipazione – commenta Alessandra Calafà, presidente di Lndc Varese –. Questa adesione conferma che il canile municipale può essere parte viva del tessuto cittadino e non solo una realtà di cui ricordarsi nei momenti di emergenza».

Come funziona la fase finale

Le votazioni rimarranno aperte fino alla mezzanotte di domenica 14 giugno sul sito ufficiale www.canilevarese.it. Gli utenti possono esprimere un voto al giorno per ciascuna fotografia in gara.

Il percorso per arrivare al calendario si snoderà poi in due passaggi:

I finalisti: alla chiusura del voto online, le 50 fotografie più cliccate passeranno alla fase successiva.

La giuria: una commissione composta da Max Laudadio, dai rappresentanti delle istituzioni e dai direttori delle principali testate locali selezionerà i 12 “musi” protagonisti dell’edizione 2027.

I dodici vincitori non compariranno sul calendario con le foto dei Giardini Estensi: saranno infatti immortalati da fotografi professionisti in una location a sorpresa. All’interno del lunario, mese per mese, troveranno spazio anche informazioni utili per i proprietari e il racconto delle attività quotidiane svolte all’interno del canile di Varese.

Inoltre, una volta concluse le votazioni, tutti i partecipanti riceveranno una comunicazione via e-mail con le istruzioni per scaricare gratuitamente la propria foto ufficiale in alta risoluzione scattata ai Giardini Estensi, come ricordo dell’iniziativa.