Musica, birra e pizza: a Saronno parte “Estate Divina” nel parco di Villa Gianetti
La rassegna organizzata da Paneliquido prenderà il via sabato 20 giugno e proseguirà per tutta l'estate con appuntamenti dal mercoledì alla domenica Protagonista della serata inaugurale sarà la party band Hornytoorinchos
Musica dal vivo, buon cibo, birre artigianali e una delle location più suggestive della città. Sabato 20 giugno prende ufficialmente il via “Estate Divina”, la nuova stagione estiva firmata Paneliquido negli spazi di Villa Gianetti a Saronno che proseguirà fino a settembre.
L’iniziativa accompagnerà l’estate saronnese con una programmazione che animerà il parco della villa dal mercoledì alla domenica, sempre a partire dalle 18, proponendo concerti, momenti di aggregazione e una proposta gastronomica pensata per tutti i gusti.
Gli Hornytoorinchos inaugurano la stagione
Per la serata inaugurale gli organizzatori hanno scelto gli Hornytoorinchos, party band nata sulle sponde del lago di Como e conosciuta per i suoi spettacoli fuori dagli schemi.
Il gruppo porta sul palco uno show che mescola rock, dance e cabaret in un susseguirsi di travestimenti improbabili, gag e continui momenti di coinvolgimento del pubblico. Un concerto che punta più sull’intrattenimento e sull’energia che sulle convenzioni, trasformando ogni esibizione in una vera festa collettiva.
Spazio ai giovani talenti con “Saronno Famosi”
La musica inizierà già dalle 19 con le esibizioni di tre progetti selezionati nell’ambito del contest “Saronno Famosi”, promosso da Radio Orizzonti.
Ad aprire la serata saranno gli Alma Bora, una formazione che si definisce «uno stato d’animo, un’anima che soffia», seguiti dai Crimson Drive, trio composto da Giulia, Bianca e Francesco che proporrà il proprio repertorio rock e alternative rock in versione acustica.
A completare il programma saranno i Blackouts, giovane band nata alla fine del 2024 e già caratterizzata da una forte sintonia tra i componenti, elemento che si riflette nelle loro esibizioni cariche di energia e passione.
Birre, cocktail e pizza nel parco di Villa Gianetti
Accanto alla proposta musicale, Estate Divina offrirà anche un’area ristoro con una selezione di birre alla spina curata da Paneliquido e alcuni cocktail pensati per accompagnare le serate estive.
Per quanto riguarda il cibo, gli organizzatori hanno scelto una formula semplice e adatta a tutti: pizza, disponibile anche in versione vegana, e una selezione di fritti.
Un’estate di eventi nel cuore di Saronno
L’appuntamento inaugurale rappresenta il primo di una lunga serie di eventi che animeranno Villa Gianetti per tutta la stagione.
L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti.
L’iniziativa è organizzata da Paneliquido in collaborazione con il Comune di Saronno, con l’obiettivo di trasformare uno degli spazi più caratteristici della città in un punto di riferimento per le serate estive.
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