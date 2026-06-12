Musica coi Lavorincorso, Papilla Monella e l’arte di Ema nel venerdì di Radio Materia

Tre appuntamenti in diretta su Radio Materia per chiudere in bellezza la settimana lavorativa con Chi l’avrebbe mai detto alle 18, Sotto la cloche alle 20 e NOIse alle 21,30.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Avremo in studio una giovane band dell’Alto Varesotto. I Lavorincorso sono nati dalle aule di Arts&Music Factory di Cocquio Trevisago e porteranno in studio una sferzata di folk. Chiacchiereremo con Diego e il resto della band e ascolteremo live un paio di canzoni.

20,00 Sotto la cloche

Rode, Dome e Isa tornano a parlarci di cucina, ricette, tradizioni, innovazioni e tutto ciò che di bello si può fare ai fornelli. Ospite di questa puntata la food content creator Papilla Monella. Una puntata da non perdere assolutamente! Per interagire coi conduttori o porre domande a Papilla Monella 3534848857.

21,30 NOIse

In studio con Arianna Bonazzi avremo Ema, un artista.

I NOSTRI PODCAST

Appuntamento con il cinema di Enrico Signorelli