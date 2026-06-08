Musica colta e musica popolare dialogano nel concerto “Terra” a Biumo Superiore

Domenica sera – 14 giugno – la chiesa di San Giorgio che si trova a Biumo Superiore, a Varese, ospita un concerto di musica inserito nel calendario di “Apriamo alla bellezza”, rassegna organizzata dalla sezione varesina di Italia Nostra per i 70 anni di attività dell’associazione.

Il concerto si intitola “Terra – Le due Americhe”, prenderà il via alle 21 e prevede un programma che esplora il dialogo tra musica colta e musica popolare. Nella scaletta figurano brani che vanno da Antonin Dvořák, passano dal jazz di George Gershwin, fino ad arrivare al tango di Astor Piazzolla con conclusione affidata alla musica contemporanea di Tobia Scarpolini.

La formazione del “Quartetto Dvorak” prevede Luca Santaniello come violino primo, Licya Viganó violino secondo, Gabriele Mugnai alla viola e Tobia Scarpolini al violoncello. Questo concerto fa parte del progetto “Gli elementi del suono” che fa riferimento appunto ai quattro elementi: Aria, Terra, Acqua e Fuoco. Il primo si è tenuto il 28 maggio scorso, gli altri sono programmati per l’autunno sempre nella chiesa di San Giorgio.

Il 14 giugno, come detto, il tema sarà “Terra”: il viaggio musicale si apre con le suggestioni del “Nuovo Mondo” di Dvořák, dove l’eco dei vasti spazi americani si intreccia alle tinte pastello e alle sonorità dei nativi, protagonisti del suo quartetto più celebre. Si prosegue con lo stile jazzato di Gershwin, fino al tango struggente di Piazzolla. Il percorso si conclude con la musica contemporanea di Tobia Scarpolini, un omaggio al “Giallo” come simbolo di respiro vitale e connessione divina nelle culture mesoamericane e indoeuropee, in un dialogo senza tempo tra antico e moderno. L’ingresso è con donazione a offerta libera.