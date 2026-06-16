Musica e solidarietà a Somma Lombardo: al Castello un concerto d’opera benefico per la Casa delle Donne

Il Castello Visconteo di San Vito a Somma Lombardo si prepara a ospitare una serata speciale all’insegna della grande musica e della solidarietà. Venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 21.00, la suggestiva cornice storica farà da sfondo ad “Al chiaro di luna”, un concerto d’opera benefico organizzato dal Gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte, volto a sostenere una causa di fondamentale importanza sociale.

Un concerto contro la violenza sulle donne

L’intero ricavato dell’evento, che prevede un ingresso a offerta libera, sarà devoluto a favore dell’associazione Casa delle Donne “Anna Andriulo” di Gallarate APS-ETS. Si tratta di un’iniziativa concreta per dare voce a chi non ce l’ha e per sostenere le attività del centro nel contrasto alla violenza sulle donne, offrendo un aiuto reale a chi si trova in situazioni di difficoltà e vulnerabilità.

Il programma e le musiche della serata

Il programma musicale prevede l’esecuzione di alcune tra le più celebri e intense pagine della tradizione operistica italiana. Gli spettatori potranno ascoltare i brani immortali composti da maestri del calibro di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Pietro Mascagni, capaci di emozionare il pubblico attraverso le note che hanno fatto la storia del melodramma.

Gli artisti sul palco del Castello

Sul palcoscenico si alternerà un cast di interpreti composto dal soprano Laura Scotti, dal mezzosoprano Tiziana Sbalchiero (che cura anche la direzione artistica dell’evento), dal tenore Antonio Buono e dal baritono Giancarlo Razionale. Ad accompagnare i cantanti sarà la maestra Debora Mori al pianoforte, mentre la conduzione della serata sarà affidata alla presentatrice Emanuela Maggioni.

Dati i posti limitati e la rilevanza dell’appuntamento, per partecipare alla serata è gradita la prenotazione, effettuabile contattando direttamente il numero di telefono 347 4674724.