Musica e solidarietà: concerto benefico con il Lions Club all’Eremo di Santa Caterina

Musica, solidarietà e la bellezza senza tempo di uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio si uniscono per una nobile causa. Sabato 13 giugno alle ore 20.00, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno ospiterà un grande concerto benefico. L’iniziativa, nata per raccogliere fondi a favore di importanti realtà sociali, promette di regalare una serata indimenticabile a tutti i partecipanti nel segno della condivisione e del sostegno reciproco.

I promotori e le finalità solidali

L’evento è promosso dal Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso, insieme al Lions Club Luino e all’Associazione Culturale Europea (ACE). L’obiettivo della serata è interamente benefico: l’intero ricavato delle donazioni sarà infatti devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato del Medio Verbano e alla Fondazione Asilo Mariuccia, storica istituzione impegnata nell’accoglienza e nel supporto di minori e nuclei familiari che attraversano momenti di difficoltà.

Protagonisti sul palco e uno strumento storico

Il programma musicale della serata vedrà salire sul palco la soprano Antonella Romanazzi, che sarà accompagnata all’organo dal maestro Marco Cadario. Ad arricchire l’evento ci sarà anche la partecipazione della Corale Amadeus di Cuvio, guidata e diretta dal maestro Loris Capister.

Il concerto assumerà un valore storico e artistico ancora più profondo grazie all’utilizzo dello straordinario organo settecentesco. Lo strumento, di proprietà del Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso, è concesso in comodato d’uso alla Provincia di Varese e per l’occasione tornerà a far risuonare le sue storiche note, creando un’atmosfera magica tra le pareti dell’Eremo.

Un momento di condivisione a fine serata

Al termine delle esibizioni musicali, verso le ore 21.00, la serata proseguirà con un momento conviviale. Sarà infatti servito un rinfresco preparato appositamente dalle cucine delle comunità di Porto Valtravaglia della Fondazione Asilo Mariuccia. A occuparsi del servizio saranno i volontari della Croce Rossa Italiana di Gavirate, a testimonianza di una fitta rete di collaborazione e solidarietà che unisce le diverse realtà del Medio Verbano.

Informazioni utili e modalità di prenotazione

Per motivi logistici legati alla conformazione della struttura, l’accesso all’Eremo di Santa Caterina del Sasso sarà a numero chiuso e avverrà esclusivamente su prenotazione. L’apertura dei cancelli al pubblico è prevista per le ore 19.30.

La quota di partecipazione prevede un’offerta minima di 40 euro a persona, all’interno della quale è già incluso l’utilizzo dell’ascensore per raggiungere agevolmente la sede del concerto. Per ricevere maggiori informazioni o per riservare il proprio posto è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 335-5466906 oppure scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica: lionsclub.laveno.santacaterina@gmail.com