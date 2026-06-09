Musica elettronica ad alta quota: a fine luglio va in scena il festival “Selva” di Biegno

Torna anche quest’anno tra i boschi e le montagne della Val Veddasca l’appuntamento con “Selva”, il festival di musica elettronica che dal 24 al 26 luglio animerà il borgo di Biegno, frazione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca situato a circa mille metri di altitudine. Giunto alla sua sesta edizione, l’evento conferma una formula che negli anni ha saputo costruirsi una propria identità nel panorama indipendente italiano, intrecciando musica elettronica, natura, campeggio e socialità.

Organizzato all’interno della rassegna Veddasca Sound, “Selva” non si presenta come un semplice festival musicale ma come un’esperienza immersiva da vivere per tre giorni. Lontano dai ritmi della città e dalle grandi manifestazioni affollate, il piccolo borgo montano si trasforma in uno spazio condiviso dove il pubblico può abitare il festival, partecipando non solo ai concerti ma anche alla vita comunitaria che si sviluppa tra il campeggio, le attività all’aria aperta e i momenti di incontro.

Proprio il campeggio rappresenta uno degli elementi distintivi dell’evento. Non viene concepito come un servizio accessorio, ma come parte integrante dell’esperienza, capace di trasformare per un fine settimana il bosco e il paese in una comunità temporanea fatta di relazioni, conversazioni e condivisione.

La line-up 2026

Anche per l’edizione 2026 il programma musicale attraversa diverse sfumature della musica elettronica, alternando ricerca sonora, sperimentazione e sonorità più orientate al dancefloor. Venerdì 24 luglio saliranno in consolle DJ Church, Brolpi b2b THEOREM e Luca Scarpa. Sabato 25 luglio sarà la volta di Hi Life, Euca, we.amps, Alessio Sanna e Outburst Knobs, mentre la chiusura di domenica 26 luglio sarà affidata a Lemme e Diamantha.

Un progetto che guarda al territorio

“Selva” è uno dei tasselli di Veddasca Sound, progetto culturale nato per riportare attenzione e nuove occasioni di incontro in una valle che negli ultimi decenni ha conosciuto fenomeni di progressivo spopolamento. L’obiettivo della rassegna va oltre l’organizzazione del festival estivo e comprende concerti diffusi nei borghi, iniziative culturali site-specific e, in prospettiva, residenze artistiche capaci di mettere in dialogo creativi, comunità locali e territorio.

La scelta di Biegno e della Val Veddasca non è infatti soltanto scenografica. Gli organizzatori puntano a costruire una relazione duratura con questi luoghi, immaginando la cultura come strumento di attivazione territoriale e occasione per valorizzare un’area spesso rimasta ai margini dei principali circuiti turistici e culturali. In questo contesto la musica diventa un punto d’incontro tra una realtà montana dalle forti potenzialità e un pubblico sempre più interessato a forme di turismo lento, sostenibile e legato alla scoperta di contesti autentici.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Veddasca Insieme con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e il supporto della Pro Loco Maccagno. La direzione artistica è realizzata in collaborazione con il collettivo milanese Millesuoni, mentre il supporto tecnico è affidato a Sunfish. Accanto alla proposta musicale non mancheranno attività outdoor, cucina locale e momenti di socialità diffusa. I biglietti sono già disponibili online sulla piattaforma Resident Advisor.