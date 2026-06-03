Musica in carcere a Busto Arsizio: il 12 giugno il concerto dei Duomania

La musica entra nuovamente nel carcere di Busto Arsizio. Venerdì 12 giugno, dalle 18, gli spazi dell’istituto di pena di via per Cassano ospiteranno il concerto dei Duomania, appuntamento inserito nel programma di BA Estate e nel calendario di BA Cultura per l’Estate.

Un evento tra musica e inclusione

L’iniziativa rientra tra le numerose proposte musicali organizzate in città grazie alla collaborazione delle associazioni che partecipano al tavolo musica coordinato dall’assessore a Cultura e Identità Manuela Maffioli.

Il gruppo Duomania proporrà una selezione di brani storici del pop e del rock italiano e internazionale, portando la musica dal vivo all’interno della struttura carceraria in un contesto che negli ultimi anni ha visto crescere le occasioni di incontro tra il mondo esterno e quello della detenzione.

Un rapporto consolidato tra Comune e Casa circondariale

Il concerto rappresenta un nuovo capitolo del percorso di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Casa circondariale. Un rapporto costruito attraverso iniziative culturali e momenti di confronto che hanno coinvolto detenuti, operatori e cittadini.

Negli ultimi anni gli spazi del carcere hanno infatti accolto presentazioni di libri, mostre e concerti inseriti in rassegne diffuse come BA Book, May Fiber e BA Estate, iniziative che hanno riscosso interesse e partecipazione.

Come partecipare

Anche il pubblico esterno potrà assistere all’evento. Per accedere al concerto è necessario comunicare entro il 5 giugno il proprio nominativo, indicando il numero della carta d’identità e allegando una copia del documento all’indirizzo email ufficiocultura@comune.bustoarsizio.va.it.