Musica in Villa verso i 50 anni: a Gazzada Schianno dodici concerti tra grandi interpreti, jazz e operetta

Manca soltanto un anno alla celebrazione del mezzo secolo di “Musica in Villa”, e questa quarantanovesima stagione si presenta con interessanti proposte sonore e lo scenario incomparabile di Villa Cagnola, con il suo “balcone” che affaccia sul lago e la catena del Rosa.

Ricco come sempre il carnet, con 12 concerti e due eventi fuori programma, e partenza da sabato 13 giugno con uno dei violinisti più importanti della scena europea, Giuliano Carmignola, habitué della stagione, accompagnato dai Cameristi del Verbano.

“Musica in Villa” è una rassegna simbolo per la provincia di Varese, seguita ogni anno da migliaia di persone grazie alla suggestione del luogo, la settecentesca villa del nobile Guido Cagnola a Gazzada Schianno, e alla qualità delle proposte. Che, come ogni anno, cercano di accontentare i diversi gusti del pubblico attraverso un itinerario culturale capace di attraversare generi quali la musica d’arte, i grandi classici, gli strumenti solisti, il jazz, il repertorio sinfonico, con protagonisti di primo piano in ogni disciplina.

In prima linea, come sempre, tra gli organizzatori spiccano la Pro Loco, Villa Cagnola e il comune di Gazzada Schianno, oltre a una ricca partecipazione di sponsor privati.

“Musica in villa” ha visto nel corso della sua storia alternarsi solisti di vaglia, da Ottavio Dantone ad Antonio Ballista, da Paolo Bordoni, Mauro Rossi e Mario Brunello a Giuliano Carmignola, allo straordinario Stefano Bollani, prestigiosi direttori d’orchestra quali Diego Fasolis, Pietro Borgonovo o Stefano Montanari, gruppi noti a livello mondiale come il Buena Vista Social Club, ma anche comici prestati alla musica seria come Enzo Iacchetti, con il suo disco dedicato a Giorgio Gaber, Gerry Scotti e i Fichi d’India, voci recitanti di un trionfale “Pierino e il lupo” di Prokof’ev, Enrico Beruschi con il pianista Carlo Balzaretti, il violinista Sergej Krilov o il compositore argentino Luis Bacalov.

«Nomi che ci rendono orgogliosi e ci spronano a continuare, per raggiungere lo storico traguardo dei 50 anni e garantire al nostro pubblico gli appuntamenti estivi “sotto il portico”, dice il Presidente della Pro Loco di Gazzada-Schianno, dottor Angelo Carabelli, che ricorda anche il notevole aiuto che a “Musica in Villa” fornisce da sempre la famiglia De Molli, con l’indimenticabile figura di Romeo De Molli, grande appassionato di jazz, il cui Trust anche quest’anno è tra i sostenitori più importanti.

Il palco sarà montato nel porticato della villa, dotato di una straordinaria acustica, in modo da garantire il concerto anche in caso di maltempo. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21, tranne quello straordinario del 27 settembre, dedicato alla trentesima Rassegna bandistica, che avrà luogo alle 15,30.

Una delle caratteristiche delle stagioni degli ultimi anni è la possibilità data ai giovani di esprimersi attraverso la musica. Ecco allora il concerto fuori programma di mercoledì 24 giugno, che vedrà sul palco l’Orchestra e il Coro del Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese diretti da Carlo De Martini e Gabriele Conti, con un programma che comprende brani di Corelli, Vivaldi e Mozart (ingresso 5 €). Il secondo fuori programma, di domenica 27 settembre, riguarderà invece la Trentesima Rassegna Bandistica, con il Corpo Musicale Isprese Asp di Ispra, e la Banda Musicale di Berbenno e Buglio e la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago (ingresso libero).

LE PROPOSTE

Sarà la musica di Wolfgang Amadeus Mozart ad aprire la stagione, sabato 13 giugno, con Giuliano Carmignola e i Cameristi del Verbano. In programma la Sinfonia n. 4 K 19 in re minore ei Concerti per violino e orchestra K 218 in re maggiore e K 219 in la maggiore.

Il “Concerto d’estate”, invece, avrà luogo mercoledì 17 giugno e vedrà protagonista l’Orchestra giovanile della Svizzera Italiana, con il violino di Harry Liang e la direzione di Yuram Ruiz, impegnati in brani di Bizet, con la Suite da L’Arlésienne, Saint-Saëns, Introduzione e rondò capriccioso per violino e orchestra e di Mozart, con la Sinfonia n. 25 K183.

Appuntamento sabato 20 giugno con “Canzoni d’autore in jazz” un ricco florilegio di brani celebri arrangiati da Unity Music Project, una formazione diretta da Felice Clemente. Dopo il concerto fuori programma del 24 giugno, sabato 27 giugno sarà in scena l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, anch’essa spesso ospite di Villa Cagnola, diretta da Myriam Farina. Accattivante il programma, con la Sinfonia per archi n. 10 l’Ouverture “Die Hebriden” op. 29 e il Notturno da “Sogno di una notte di mezza estate” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, “Salut d’amour” di Edward Elgar, e la splendida Sinfonia “Classica” di Prokof’ev.

Altri ospiti ormai abituali della rassegna estiva di Gazzada Schianno sono i componenti del Quintetto Bislacco, che sabato 4 luglio intratterranno il pubblico con una carrellata di brani celebri arrangiati in modo divertente e originale. Venerdì 10 luglio, invece, ecco “The Sound of Peace”, un concerto sinfonico-corale per la pace e l’integrazione tra i popoli, con l’Orchestra e il Coro Amadeus diretti da Marco Raimondi e brani che spaziano dalle colonne sonore di film, al classico e al jazz.

Domenica 12 luglio, invece, sarà la volta di un ospite di riguardo, il vincitore del 56° Premio Paganini di Genova, Giuseppe Gibboni, impegnato con la Deutsche Streichephilharmonie diretta da Wolfgang Hentrich, in musiche di Mozart, Johann Strauss, Paganini, Janáček, Bartók e Vivaldi. “Sotto il segno di Mozart” è il titolo del concerto di sabato 18 luglio, con il soprano Antonella Romanazzi, il clavicembalista Marco Cadario e l’Orchestra Antonio Vivaldi diretta da Ernesto Colombo. Tra i brani mozartiani in programma lo splendido mottetto “Exultate Jubilate” K 165 e la Serenata Notturna per due piccole orchestre K 239.

Un salto in Spagna giovedì 23 luglio per partecipare alla “Fiesta Gitana” organizzata dal Quintetto Pucela Brass, con brani da Monteverdi, Verdi e Cebrian, prima dell’appuntamento con uno dei classici dell’operetta italiana, “Cin ci là” di Lombardo e Ranzato, messo in scena dall’Orchestra e dal Corpo di Ballo della Compagnia d’Operette Elena D’Angelo, diretti da Marcella Tessarin. Sabato 1° agosto ecco invece un altro “classico”, Fabrizio De André, interpretato negli arrangiamenti del gruppo toscano ViadelCampo, composto da sei strumentisti impegnati nel riproporre i successi più famosi di “Faber”. La conclusione della quarantanovesima stagione di “Musica in villa” si avrà sabato 8 agosto con “Echi d’inCanto”, proposta del soprano Elena Prosperi, del mezzosoprano Laura Capretti e del pianista Sandro Zanchi, con musiche di Puccini, Saint-Saëns, Mozart, Bizet, Gounod, Delibes, Stravinskij e Rossini.

Info

Il biglietto di ingresso ai singoli concerti costa 15 euro (ridotto 10 euro). Gli organizzatori assicurano l’esecuzione dei concerti anche in caso di maltempo.

Fino al 30 settembre 2026, il pubblico di “Musica in villa”, grazie a una speciale convenzione con alcuni alberghi, potrà ottenere, presentando il biglietto di un concerto assieme al programma di sala, uno sconto del 10 per cento sui pernottamenti offerti dagli esercizi aderenti all’iniziativa.

Inoltre, grazie alla collaborazione con alcuni ristoranti, con le stesse modalità si potrà ottenere il 10 per cento di sconto sui menù. Per usufruire delle agevolazioni è sufficiente presentare al ristoratore convenzionato un biglietto del concerto insieme a un programma di sala.

Per maggiori informazioni: Segreteria organizzativa, tel. 0332 – 875172 dalle ore 9 alle 14. Oppure tel. 0332 – 461304 e info@prolocogazzadaschianno.it