Musica intorno al fuoco e ponti tibetani: si è concluso il campo scuola della Protezione Civile di Buguggiate
Quattro giorni di addestramento, solidarietà e divertimento per ventitré ragazzi delle medie nell'area di fronte al Tigros. Consegnati gli attestati del sindaco e i riconoscimenti agli studenti del Liceo Ferraris
Si sono spenti i riflettori sull’edizione 2026 del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” di Buguggiate, che dall’11 al 14 giugno ha visto ventitré giovanissimi residenti o studenti delle scuole medie del paese vivere un’esperienza unica di convivenza, prevenzione e cittadinanza attiva. Allestito nell’area situata di fronte al Tigros di Buguggiate, il camp ha offerto ai partecipanti quattro intense giornate alla scoperta del valore della tutela del territorio e del soccorso, alternando l’apprendimento teorico a forti momenti di condivisione e avventura.
Il programma, organizzato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile guidato dal grande impegno di tutti i suoi volontari, ha saputo unire l’utilità formativa all’entusiasmo tipico dell’età dei partecipanti. Tra le attività più apprezzate ed emozionanti spiccano le esercitazioni pratiche sul campo, comprese le attività esplorative e l’esperienza del ponte tibetano, che ha messo alla prova il coraggio e lo spirito di squadra dei ragazzi. Non sono mancati i momenti di pura socialità e sorpresa. Nella serata di venerdì, infatti, i giovani ospiti hanno ricevuto la visita inaspettata del cantante country Robi Greco. L’artista si è unito al gruppo attorno al fuoco per una serata di musica spontanea, prestandosi con grande disponibilità a mostrare i segreti della sua chitarra e a insegnare le prime note musicali ai ragazzini entusiasti.
La giornata conclusiva di domenica 14 giugno ha visto il momento formale dei ringraziamenti e delle istituzioni. Alla presenza delle autorità locali, a tutti i ventitré partecipanti è stato consegnato un attestato ufficiale che riconosce la partecipazione al camp, firmato direttamente dal sindaco. Un ringraziamento speciale e un riconoscimento concreto, composto da portachiavi e attestati, sono andati anche ai ragazzi del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese, che hanno supportato la gestione delle attività svolgendo proprio qui le ore di alternanza scuola-lavoro.
La riuscita dell’evento è il frutto di una profonda sinergia territoriale. Un plauso speciale va alla Pro Loco e a tutti i volontari della Protezione Civile che per una settimana intera hanno vissuto a stretto contatto con i ragazzi, dedicando il proprio tempo e la propria energia alla riuscita del progetto, sostenuto fermamente dall’amministrazione comunale.
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