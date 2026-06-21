Cairate
Musica, libri, laboratori e birra artigianale sotto il glicine di Bolladello
Al Circolo cooperativo popolare riprende la rassegna “Il rosa è in circolo”, con una serata speciale: Sarah Pellizzari Rabolini presenta il suo libro, ma ci sarà anche un pianoforte, un laboratorio per bambini, una birra speciale
Prosegue “Il rosa è in Circolo”, la rassegna di presentazioni di libri organizzate dal Circolo Cooperativo Popolare di Bolladello col patrocinio del Comune di Cairate e della Pro Loco: dopo il fortunato ciclo dedicato ai romanzi gialli proposto lo scorso anno, la rassegna propone quest’anno quattro incontri tutti dedicati a scrittrici del nostro territorio.
Dopo Emanuela Signorini, che è stata ospite il 30 maggio scorso con il suo “Il sangue nero di Mussolinia”, il secondo incontro si terrà sabato 27 giugno alle 17:30: Sarah Pellizzari Rabolini incontrerà il pubblico con una lettura a voce alta del suo ultimo libro illustrato per ragazzi “Viaggio intorno al pomodoro”. La accompagnerà al pianoforte Valentino Ronchi.
Durante la presentazione del libro i bambini dai 4 anni in su potranno divertirsi in un laboratorio in cui avranno la possibilità di dipingere usando passata di pomodoro, caffè e cacao.
Parte del ricavato dalla vendita dei libri verrà devoluto alla Fondazione Veronesi per la ricerca sui tumori pediatrici.
Al termine, verso le 18:30, si terrà lo spettacolo dei bambini dal corso Latin Kids del Dancing Salone di Cassano Magnago.
L’iniziativa – come tutte quelle in programma per il ciclo “Il rosa è in circolo”- si concluderà con una degustazione gratuita di “Prison beer”, la birra creata dalla cooperativa “La valle di Ezechiele” che si occupa del reinserimento lavorativo dei detenuti.
L’incontro si svolgerà all’aperto, sotto il glicine del circolo di Bolladello, in via Azimonti 6 (in caso di maltempo, invece, si terrà al chiuso).
Il prossimo incontro
Il successivo appuntamento sarà il 25 luglio alle 17:30: Roberta Lucato presenterà il suo giallo storico “Lo spirito dell’Excelsior. Delitto al Gran Hotel di Varese”, con Valentino Ronchi al pianoforte.
L’ingresso è libero.