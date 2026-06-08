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Musica nella chiesa di San Vito a a Somma Lombardo: concerto per organo e violino nella chiesetta di via Mameli

Un appuntamento proposto dalla parrocchia di Sant'Agnese e dall'associazione Amici della Chiesa di San Vito ODV.

chiesa di San Vito Somma Lombardo

Un pomeriggio di musica in uno dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti del centro storico di Somma Lombardo: domenica 14 giugno alle ore 17 la chiesa di San Vito ospiterà un concerto per organo e violino con Renato Rovelli all’organo e Monica Peroni al violino. L’appuntamento è promosso dalla parrocchia di Santa Agnese in collaborazione con gli Amici della Chiesa di San Vito ODV.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per scoprire e valorizzare la piccola chiesa settecentesca di San Vito, un edificio che nel corso dei decenni è rimasto quasi “incastonato” tra i moderni palazzi del centro cittadino, conservando però intatto il proprio fascino e il proprio valore storico e artistico.

Negli ultimi anni proprio l’associazione Amici della Chiesa di San Vito ha svolto un importante lavoro di recupero e promozione del monumento, organizzando visite, eventi culturali e iniziative musicali capaci di riportare l’attenzione della comunità su un luogo che rappresenta una preziosa testimonianza della storia religiosa e architettonica della città.

L’appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per riscoprire uno dei piccoli tesori custoditi nel cuore di Somma Lombardo.

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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