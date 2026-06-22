Musica rock e sapori locali ad Arcisate: arriva la festa “Dalle Stelle alle Stalle”

Sabato 27 e domenica 28 giugno il Parco Lagozza ospita l’evento del Corpo Musicale Arcisate con stand gastronomici, il tributo rock a Vasco e Ligabue e gli artisti di strada. Domenica una camminata tra le fattorie

Arcisate si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del divertimento, della buona cucina e della scoperta del territorio. Sabato 27 e domenica 28 giugno, il Parco Lagozza ospiterà la manifestazione “Dalle Stelle alle Stalle”, un evento organizzato dal Corpo Musicale Arcisate che unisce grandi spettacoli musicali alla valorizzazione delle realtà agricole locali. Il nome della festa racchiude perfettamente lo spirito dell’iniziativa: la presenza di “stelle” del mondo della musica e dello spettacolo, unita a un percorso che porterà i partecipanti a visitare fisicamente alcune fattorie e aziende agricole del paese.

Il tributo a Vasco e Ligabue apre la festa

La manifestazione prenderà il via sabato sera, a partire dalle ore 21.00, con l’apertura degli stand gastronomici che proporranno un ricco menù per tutti i gusti, come mostrato nella locandina ufficiale. Il momento clou della serata sarà il grande live show della band “Tutto in una notte”, che porterà sul palco del Parco Lagozza un attesissimo tributo rock dedicato a due leggende della musica italiana: Vasco Rossi e Luciano Ligabue.

Domenica la camminata tra le fattorie

La giornata di domenica 28 giugno sarà invece dedicata all’esplorazione e alla gastronomia a chilometro zero. La mattina si aprirà con la “Camminata tra le fattorie”, una passeggiata non competitiva di 6,5 chilometri adatta a partecipanti di tutte le età. Le iscrizioni si raccoglieranno direttamente sul posto dalle ore 8.00 alle 8.50, mentre la partenza è fissata per le ore 9.00. Lungo il percorso i camminatori potranno gustare assaggi di prodotti tipici locali. Il rientro al parco è previsto intorno alle ore 12.00, con la possibilità di pranzare in compagnia presso l’area della festa. La quota di iscrizione, comprensiva di un gadget dell’evento, è di 8 euro.

Spettacoli di strada e dj set per la chiusura

Il programma pomeridiano e serale di domenica continuerà a intrattenere i visitatori fino a tarda ora. Prima di cena il Parco Lagozza si animerà grazie all’esibizione di Marco Raparoli, poliedrico artista di strada e circense, pronto a stupire grandi e bambini con le sue performance originali. La due giorni di festa si concluderà infine a ritmo di musica con un dj set che accompagnerà il pubblico fino alla chiusura dell’evento.