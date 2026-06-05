Musica, scuola e anniversari: un fine settimana di festa e comunità ad Arsago Seprio

Il primo fine settimana di giugno si preannuncia particolarmente ricco di appuntamenti ad Arsago Seprio. Sabato 6 e domenica 7 giugno, il paese ospiterà un fitto programma di iniziative capaci di coinvolgere famiglie, giovani e adulti in momenti di festa, cultura, musica e condivisione. Le diverse realtà associative, educative e culturali del territorio si sono coordinate per offrire occasioni di incontro pensate per tutta la cittadinanza.

La festa della scuola apre il weekend

Le iniziative prenderanno il via nella mattinata di sabato 6 giugno con la tradizionale Festa della Scuola, organizzata negli spazi dell’oratorio di Arsago Seprio. Sarà un momento interamente dedicato agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti per celebrare insieme la conclusione dell’anno scolastico. Il programma prevede attività, giochi e momenti di aggregazione pensati per valorizzare il ruolo educativo della scuola all’interno della comunità locale.

Il pop-rock del Coro Divertimento Vocale

La serata di sabato sarà invece dedicata alla grande musica e alla solidarietà. Alle ore 21.00, sul sagrato della Basilica di San Vittore, si terrà il concerto del Coro Divertimento Vocale. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Arsago Seprio, proporrà un coinvolgente repertorio pop-rock diretto dal maestro Carlo Morandi. L’esibizione è a ingresso gratuito e rappresenta un’occasione per vivere una serata di qualità artistica in una delle location più suggestive del paese.

Gli anniversari di matrimonio e il saggio Arsaym

Le celebrazioni proseguiranno nella mattinata di domenica 7 giugno. Presso il Concordia si terrà il tradizionale festeggiamento degli anniversari di matrimonio. Si tratta di un momento particolarmente significativo dedicato alle coppie del paese che celebrano importanti traguardi di vita coniugale, rendendo omaggio ai valori della famiglia all’interno del tessuto comunitario arsaghese.

A chiudere il fine settimana sarà, nella serata di domenica, il saggio di fine anno dell’associazione Arsaym, che per l’occasione si svolgerà a Carnago. L’appuntamento vedrà protagonisti gli allievi in un’esibizione ricca di talento e passione, dove familiari, amici e cittadini potranno applaudire il percorso artistico svolto durante l’anno.