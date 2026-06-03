Musica, sport e divertimento nei due giorni di Festa per la Fine della scuola a Castronno

Sabato e 6 e domenica 7 giugno la Festa di Fine Anno scolastico in via Piave coinvolge tutta la comunità con tornei di basket, dj set, laboratori e giochi di una volta

A Castronno la Festa di Fine Anno scolastico è un evento che coinvolge tutta la cittadinanza con due giornate di festa tra sport, giochi di una volta, musica, buon cibo e convivialità.

A promuovere l’iniziativa del 6 e 7 giugno all’area feste di via Piave, è il Comitato genitori di Castronno con la collaborazione della Pro Loco e delle associazioni del territorio e il patrocinio del Comune.

Sabato 6 Giugno: Sport, Musica e Karaoke

La festa inizierà sabato pomeriggio di sabato 6 giugno con un programma ricco di attività per tutte le età:

Dalle 15:00 alle 16:00: Torneo di tiri liberi di basket

Ore 16:30: Torneo di basket 3vs3 e, per i più piccoli, il servizio Trucca Bimbi

Ore 18:00: Spazio alla musica con l’esibizione del Coro Giovanile Amaranto e del Coro My Tempo dell’I.C. “De Amicis” di Castronno

Ore 19:00: La serata proseguirà con karaoke e animazione insieme a Massi

Domenica 7 Giugno: Judo, Premiazioni e DJ Set

La seconda giornata di festa prevede:

Ore 17:00: Una dimostrazione di Judo a cura di Sen Judo

Ore 19:00: La solenne premiazione dei tornei sportivi

Dalle 19:30: Gran finale con il DJ set di DJ Hobbeat per ballare insieme fino a sera

Per tutta la durata della manifestazione, i partecipanti potranno divertirsi con i laboratori Crea-Attivi e riscoprire il piacere della tradizione nell’Angolo dei Giochi di una Volta

Non mancherà il buon cibo: lo stand gastronomico, gestito dal Gruppo Smile e dalla Pro Loco di Castronno, sarà sempre aperto per offrire ristoro a grandi e piccin