Nasce il Festival del lago di Varese: sport, musica e natura protagonisti al Lido di Bodio Lomnago

Sabato 6 giugno il Lido ospiterà una manifestazione aperta a tutti dedicata alla valorizzazione del lago e delle sue opportunità sportive e sociali. L’evento è organizzato dalla nuova associazione Circolo Remiero Bodio Lomnago

Una giornata dedicata allo sport all’aria aperta, alla musica, alla valorizzazione del territorio e alla vita del lago. Sabato 6 giugno il Lido di Bodio Lomnago sarà il teatro della prima edizione del Festival del lago di Varese, un evento aperto a tutti che punta a trasformare il lungolago in un grande spazio di incontro e condivisione.

L‘iniziativa è promossa dal Crbl – Circolo Remiero Bodio Lomnago, nuova associazione nata sulle rive del lago di Varese con l’obiettivo di promuovere attività sportive, acquatiche e sociali accessibili a tutti, contribuendo a rafforzare il legame tra la comunità e il territorio.

Una giornata per vivere il lago

Grazie alla posizione strategica del Lido di Bodio Lomnago, affacciato sulla pista ciclopedonale che circonda il lago, il festival si rivolge non soltanto agli appassionati di sport acquatici, ma anche a famiglie, ciclisti, curiosi e visitatori che desiderano trascorrere una giornata immersi nella natura.

Dalle 10 del mattino fino a tarda sera saranno proposte attività, dimostrazioni e momenti di aggregazione pensati per valorizzare il lago come luogo di benessere, socialità e scoperta del territorio.

Il Sup protagonista dell’evento

Cuore della manifestazione sarà il Sup (Stand Up Paddle), disciplina che rappresenta oggi una delle principali attività promosse dal Circolo Remiero Bodio Lomnago. Durante la giornata sarà possibile partecipare a prove pratiche, uscite in acqua, dimostrazioni e sessioni di yoga sul SUP.

L’iniziativa sarà realizzata con il supporto di JBay.Zone, partner tecnico dell’evento che metterà a disposizione le proprie tavole per consentire ai partecipanti di avvicinarsi a questa disciplina.

Musica dal vivo e area ristoro

Accanto alle attività sportive non mancheranno momenti di convivialità. Per tutta la giornata sarà attiva un’area ristoro con birra, salamelle e patatine fritte grazie alla collaborazione della Pro Bodio Lomnago.

Dalle 18 spazio invece alla musica dal vivo con una speciale sunset session sulle rive del lago. A esibirsi saranno i Crazy Legs & The Man in Blue Conspiracy, formazione nella quale suona anche il segretario del circolo Carlo Chiaravalli, volto noto della comunità di Bodio Lomnago.

Raccolta fondi per un Dragon Boat

Il festival sarà anche l’occasione per presentare uno dei progetti futuri più importanti del CRBL: l’acquisto di un Dragon Boat, la caratteristica imbarcazione a venti posti simbolo di collaborazione, inclusione e lavoro di squadra.

Parte del ricavato della giornata e delle donazioni raccolte verrà destinata proprio a questo obiettivo, con l’intenzione di portare sul Lago di Varese una nuova opportunità sportiva e aggregativa aperta a giovani, famiglie, scuole e associazioni.

Un appuntamento destinato a crescere

L’ambizione degli organizzatori è quella di trasformare il Festival del Lago di Varese in un appuntamento annuale, capace di unire sport, cultura del territorio, musica e partecipazione attorno all’elemento che accomuna tutte le comunità della zona: il lago.

L’evento sarà aperto a tutti con ingressogratuito.